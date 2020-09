Pogačar: Pravljično bi bilo, če bi Roglič oblekel mavrični dres

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič in Tadej Pogačar spadata v krog favoritov za osvojitev zlate medalje.

Primož Roglič in Tadej Pogačar spadata v krog favoritov za osvojitev zlate medalje. Foto: Reuters

V Imoli bo vse do nedelje kolesarsko obarvano, saj tamkajšnje ceste gostijo svetovno prvenstvo. Slovenska reprezentanca ima v Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču vroča aduta za vidnejši dosežek. Če bi slednjemu uspelo priti do mavrične majice, ki jo dobi zmagovalec dirke, bi bilo po mnenju Pogačarja pravljično.

Upajmo, da bo slovenska kolesarska reprezentanca v Imoli delovala bistveno bolj usklajeno in tekoče, kot je internetna povezana ob online druženju novinarjev s slovenskima šampionoma Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem.

Kot prvi od moške zasedbe bo tekmovalni ritem na svetovnem prvenstvu v Imoli sicer občutil Jan Tratnik, ki ga danes čaka kronometer. Idrijčan bo na delu tudi v nedeljo, ko bo poskušal skupaj z Luko Mezgecem, Janijem Brajkovičem, Janom Polancem, Domnom Novakom in Luko Pibernikom pripraviti najboljše možno izhodišče za najbolj vroča kolesarja na svetu Rogliča in Pogačarja.

Spoznavanje proge, nato v boj

"Ponavljati, da smo utrujeni, nima smisla. Tukaj smo, da naredimo svoj optimum in v nedeljo bomo napadali naslov. Na koncu se bo videlo, kdo je najboljši," je povedal član Jumbo Visme, ki bo tokrat nastopal v barvah slovenske reprezentance.

Po Touru je Pogačar dva dni počival, dva dni pa malenkostno kolesaril, da ni padel povsem iz ritma. Foto: Reuters

Moška ekipa je cesto v Imoli že delno spoznala. Čaka jih krožna vožnja, v devetih krogih pa bo to naneslo 258,2 kilometra. Danes bo sledila podrobnejša analiza proge. "Nato se bomo pomenili, kako in kaj. Skupaj bomo poskušali opraviti najbolje, nedelja pa bo razkrila, kako močni smo. Na sami dirki je možno vse," poudarja Roglič.

V boj za mavrični dres

Največ obveznosti v zadnjem tednu je imel razumljivo njegov mlajši kolega. Pogačar je osvojil sloviti Tour de France in se zapisal med nesmrtne. Zaveda se, da so vanj uprte oči svetovne javnosti, saj tudi na svetovnem prvenstvu od njega veliko pričakujejo: "Natančno si bomo ogledali progo, predvsem pa moram sprostiti noge in upam, da bomo pripravljeni na nedeljo. Tam gremo na polno, kolikor bo šlo. Kmalu bom videl, kako se noge počutijo. Treba jih bo aktivirati. Dva dni po Touru sem bil brez kolesa, nato pa opravil dve vožnji."

Jan Polanc je že na Touru opravil veliko dela za Pogačarja, garal pa bo tudi v nedeljo. Foto: Reuters

Če smo na Touru spremljali dvoboj med Slovenci in Kolumbijci, bo tokrat krog favoritov občutno širši. Skoraj vsaka reprezentanca ima v svojih vrstah favorita za zlato medaljo. Tako imajo Belgijci, Britanci, Francozi, Italijani, Nizozemci … svoje načrte. Nič drugače ni v slovenskem taboru. "Konkurenca je res velika in vseh ni mogoče našteti," pravi Pogačar, ki je na vprašanje, ali bi mavrični dres, ki ga dobi najboljši na svetovnem prvenstvu, dal Rogliču, odgovoril: "To bi bila pravljica. Vendar je ogromna konkurenca. Drugače je kot na Touru. A imamo močno ekipo. Dirkali bomo za mavrični dres."