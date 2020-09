Najtežji trenutki Tadeja Pogačarja na Touru

Tadej Pogačar, ki je pred dnevi postal vladar 107. Dirke po Franciji, se že ozira proti novim ciljem. Prvi ga čaka že v nedeljo, ko bo v Imoli skupaj s sedmerico slovenskih kolesarjev lovil najboljšo slovensko uvrstitev na cestni preizkušnji svetovnih prvenstev. Pogačar se je v spletnem pogovoru z novinarji z različnih delov sveta dotaknil tudi najtežjih trenutkov na Touru in priznal, da še vedno ni dojel razsežnosti svojega uspeha. Gre za prvo slovensko zmago na Dirki po Franciji in za drugega najmlajšega zmagovalca na dirki, ki v svetu kolesarstva šteje največ.

"Mislim, da bo preteklo še kar nekaj časa, preden bom dojel, da sem dobil največjo dirko na svetu. Sanjal sem o tem, da bom na štartu dirke po Franciji. Že prvo leto sem imel priložnost tekmovati z najboljšimi in potem še zmagati. Neverjetno je," je še vedno začuden ob uspehu na svojem krstnem nastopu na Dirki po Franciji.

Želi si braniti zmago na Touru. Foto: Reuters

Poskušal bo ubraniti naslov na Touru, to pa še ni vse

Mladenič s Klanca pri Komendi, ki je dan po zmagoslavju v Parizu dopolnil šele 22 let, je napovedal, da bo poskušal ubraniti naslov na dirki po Franciji, da pa ima v mislih tudi druge cilje.

Prvi ga čaka že v nedeljo na svetovnem prvenstvu v Imoli, kjer bo poleg Pogačarja slovenske barve na cestni dirki zastopala še sedmerica kolesarjev, tudi Primož Roglič.

"Sicer pa bi rad osvojil Vuelto ali Giro, katerega od spomenikov (Milan–San Remo, Dirka po Flandriji, Paris–Roubaix, Liège–Bastogne–Liège in Dirka po Lombardiji, op. a.), pa tudi zunaj kolesarstva bi rad naredil nove korake," je napovedal drugi kolesar svetovne jakostne lestvice, ki pa ni natančneje razložil, kakšne korake zunaj kolesarstva je imel v mislih.

Najtežja etapa? Zagotovo kraljevska, odgovarja Pogačar. Foto: Getty Images

Najtežja etapa? Zagotovo kraljevska!

Na vprašanje, katera etapa na Touru je bila zanj najtežja, ni dolgo okleval z odgovorom. "Najtežja je bila prav gotovo kraljevska etapa na Col de la Loze (na nadmorski višini 2.304 metre). To je bila najtežja. Ves dan je bilo težko. Ekipa je takrat opravila res dobro delo, z mano so ostali do zadnjega vzpona. Prinašali so mi pijačo, me ščitili pred vetrom, sicer pa so to počeli ves Tour. Res sem ponosen na ekipo. Kljub odsotnosti Aruja in Formola, ta si je zlomil ključnico, je bila ostala šesterica močna.

Preostali del ekipe je naredil odlično ekipo, da nam ni bilo treba skrbeti za nič drugega. Le sesti smo morali na kolo in kolesariti," je še enkrat več na piedestal postavil svojo ekipo, o kateri imajo kolesarski strokovnjaki sicer zelo različno mnenje, vsekakor pa bi se bilo mogoče strinjati, da takšnega vlaka, kot ga je v kolesarjih Jumbo-Visme imel Roglič, Pogačar seveda ni imel.

Foto: Reuters

Covid ima vendarle tudi svetlo plat

Ta se je sicer na Tour vsaj v mislih pripravljal že od pripravljalnega kampa moštva UAE Emirates decembra lani. Ko se je začela pandemija novega koronavirusa, so se načrti nekoliko spremenili, a ne nujno v negativno smer.

"Covid nam je dal prednost, da smo se lahko bolje pripravili. Ekipa je vseskozi verjela vame, je bilo pa kljub temu presenečenje, da sem v Pariz prišel v rumenem. Naš glavni cilj je bila uvrstitev med najboljših deset ali najboljših pet. Ko sem bil na drugem mestu, pa smo poskušali to mesto braniti. Naš naslednji cilj je bil pridobiti nekaj časa v primerjavi s Primožem, smo se pa zavedali, da je to ob njegovi močni ekipi skoraj nemogoče. Sicer pa smo bili tudi sami presenečeni nad tem, kar mi je uspelo v kronometru," je priznal Pogačar.

Več o njegovi temeljiti pripravi na kronometer si lahko preberete na spodnji povezavi:

V Sloveniji je norišnica, v Monaku pa mir

Na vprašanje, kako so se v Sloveniji odzvali na slovensko zmagoslavje v Parizu, ko sta se na zmagovalnem odru znašla kar dva Slovenca, poleg zmagovalca Pogačarja še Roglič na drugem mestu, če njegovega sina Leva, ki je požel ogromno simpatij, tokrat odmislimo, je Pogačar dejal, da je v Sloveniji norišnica.

Pogačarjev uspeh so bučno proslavili v njegovi domači Komendi. Tam je bil tudi njegov prvi trener Miha Koncilija. Foto: Ana Kovač

"Vsi praznujejo. Sam sem raje ostal v Monaku, kjer je mir. Zaradi bolezni covid-19 je težko praznovati z vsemi ljudmi, poleg tega je sezona še kako aktivna. Osredotočeni moramo ostati na svetovno prvenstvo in belgijske klasike," je menil Gorenjec, ki priznava, da je ob vseh obveznostih težko ostati prizemljen.

Zaradi družine, dekleta Urške Žigart in ekipe ostaja na realnih tleh. Foto: Getty Images

Kljub uspehu ostaja na realnih tleh

"Veliko stvari se dogaja okoli tebe, ko osvojiš Tour. Ob sebi imam ljudi, ki jim zaupam. Lažje mi je. Ni stresa. S punco sva v stanovanju in pozabiva kolesarstvo za nekaj časa. Zaradi tega je lažje, znebim se pritiska," je dejal.

Kaj pravi o novi generaciji kolesarjev, ki trkajo na vrata? "Remco je bil letos neverjeten, videli smo, kaj se je na Touru zgodilo letos in kaj lani z Bernalom. Prihaja nova generacija, smo mlajši proti starejšim. Pričakujem, da bo še nekaj let trajal boj med mlajšo in starejšo generacijo, nato bomo mi postali starejša generacija. V desetih letih bo zagotovo prišla nova mlada generacija," je prepričan.

Preberite še: