Zgodovinsko veselje s kančkom grenkobe #video

Kolesarska evforija, ki sta jo z vrhunskimi predstavami in zgodovinskim dvojnim zmagoslavjem zasejala rumeni vladar Tadej Pogačar in nesporni junak navijaških src Primož Roglič, je zajela tudi preostale vrhunske športnike, o čemer smo se lahko prepričali v pogovoru s tistimi, ki so lahko prihodnje leto z zvezdnikoma v skupni olimpijski odpravi v Tokio.

Po košarkarskih in odbojkarski reprezentančni evforiji, predhodnih podvigih hokejistov in rokometašev ter nizu izstopajočih individualnih dosežkov, kjer imata v zadnjem obdobju glavno besedo Luka Dončić in Goran Dragić, so v preteklih treh tednih Slovenijo zajeli kolesarski ritmi. Osrednja krivca sta seveda Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki sta poskrbela, da spremljanje največje dirke na svetu v globalno enem od najbolj odmevnih individualni športih ni ostalo na ravni navduševanja nad tujimi zvezdniki. Dirka po Franciji s Slovencema na prvem in drugem mestu. Še pred leti znanstvena fantastika, danes realnost v režiji Pogačarja in Rogliča. In kako so spektakel, ki se je na koncu preoblikoval v slovenski spopad za rumeno majico, videli športniki, ki bodo morda prihodnje leto s kolesarskima asoma skupaj zakorakali v japonsko olimpijsko areno v Tokiu?

Sašo Bertoncelj: Šport je bolj pomemben, kot si marsikdo misli "Čustveno," priznava telovadec Sašo Bertoncelj in dodaja, da ga je končni razplet presenetil. "Verjel sem, da bo končni zmagovalec Primož. Na koncu se je zmage veselil njegov mlajši 'kompanjon', kar je za Slovence enako dobro. Prav neverjetno je, da lahko dva Slovenca na tako odmevnem dogodku krojita vrh. Noro! To me navdaja s ponosom in elanom. Dejstvo je, da gre tudi za velikansko promocijo za našo državo. Večji ko je dogodek, večja je namreč promocija. Tega bi se morali zavedati vsi. Ne le pokrovitelji in športniki sami. V zraku je toliko pesimizma, da takšni dogodki pridejo kot naročeni. Šport združuje Slovence. Še več, šport je bolj pomemben, kot pa si marsikdo misli."





Peter Kauzer: zakaj bi bili slabe volje? Peter Kauzer je bil ob vrhuncu Dirke po Franciji ravno na evropskem prvenstvu v Pragi, kjer je 37-letni Hrastničan zasedel drugo mesto. Kljub temu da je bila pred njim najpomembnejša tekma v letošnji sezoni, je z velikim zanimanjem spremljal slovenska kolesarska asa. Kot nam je zaupal, so imeli na Češkem to srečo, da so popoldne že opravili treninge in imeli tako dovolj časa za spremljanje Pogačarja in Rogliča. "Končni razplet me je presenetil. A ko se zaletiš v zid, prek tega ne moreš. Tadeju iskrene čestitke za fenomenalno zmago. Čestitke tudi Primožu. Drugo mesto na Touru ni mačji kašelj. Tri tedne je z ekipo nadziral dirko, a na koncu lahko vse odloči en slab dan. Imamo pa dva Slovenca na vrhu. Ne vem, zakaj bi bili slabe volje," pravi dolgoletno prvo ime slovenskega kajaka na divjih vodah.





Foto: Grega Valančič/Sportida Ana Velenšek: Velika promocija za Slovenijo Francosko pentljo je spremljala tudi uspešna judositka Ana Velenšek. Bronasta z olimpijskih iger v Riu de Janeiru te dni pridno trenira, a si je kljub temu vzela nekaj časa za spremljanje največje kolesarske dirke. Kot mnogi drugi je bila tudi ona navdušena nad uspehom Pogačarja in Rogliča. "Lahko rečem, da je to velika promocija za Slovenijo. Torej, da smo v vseh športih uspešni. Moram priznati, da dirke nisem spremljala vsak dan, sem pa redno prek medijev opazovala, kaj se dogaja," nam je povedala ena od številnih športnic iz Fabjanove valilnice olimpijskih talentov.

Žan Luka Zelko: Veselje z grenkim priokusom Ker je kolesarjenje pomemben del njegovih kondicijskih priprav, Tour de France že osem let redno spremlja jadralec Žan Luka Zelko. "Ko je Roglič predlani za las zgrešil zmagovalni oder, sem začel sanjati o tem, da bi nekega dne Slovenec dobil dirko. Letos sem navijal zanj, zato sem ob koncu čutil grenak priokus. Vem, da je to krivično do Tadeja Pogačarja. Je izjemen, pri svoj letih Tour končati s tremi majicami je res nekaj posebnega. A priznam, Primož je bil zame favorit," pravi mariborski krotilec vetra in valov v razredu laser, ki je bil pred časom tudi v stiku z Rogličem. "Nam se je sezona zaustavila. Kolesarstvo pa je šlo po nekaj odpovedih vendarle naprej. Vem, da so imeli dobre priprave," dodaja eden od slovenskih potnikov v Tokio.





Maruša Černjul: Veselje in razočaranje v enem Podobni občutki so prevevali tudi slovensko atletinjo Marušo Černjul. "Imela sem to smolo, da ravno zadnji konec tedna nisem imela dostopa do spleta in televizije, tako da si zaključka dirke nisem mogla ogledati. Sem pa seveda vse skupaj spremljala na daljavo. Jasno, vesela sem slovenskega uspeha. Nisem pričakovala Tadejeve zmage. Bila sem celo malce žalostna zaradi Primoževe usode. Vsekakor pa je lepo videti dva Slovenca na prvih dveh mestih," pravi 28-letna skakalka v višino in dodaja: "Športniki se hitro poistovetimo z drugimi. Postanemo nervozni, dobimo kurjo polt … Lepi občutki."