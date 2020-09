Tadejeva Urška ostala brez besed

Urška Žigart je bila v zadnjem tednu Toura na Dirki po Italiji, nato pa v zadnjem hipu le prišla do Pariza in se s Tadejem veselila velikega uspeha.

"Zdravo, kaj se lahko slišimo čez pol ure? Ne vem, kaj naj rečem," se je Urška Žigart, dekle Tadeja Pogačarja, oglasila po sobotnem kronometru, v katerem je njen fant zrežiral neverjeten preobrat in prišel do prestižne rumene majice na Dirki po Franciji.

Tadej Pogačar je bil v nedeljo okronan za kralja Tour de Francea in se veselil uspeha skupaj z dekletom Urško Žigart. Ključno delo je opravil dan prej v kronometru, ki ga je Urška spremljala takoj po končani zadnji etapi Gira na jugu Italije.

Ko smo jo poklicali, je od presenečenja nad zmago ostala brez besed, nato pa nas prosila: "Zdravo, kaj se lahko slišimo čez pol ure? Ne vem, kaj naj rečem."

Tudi sama ni mogla verjeti, da je njen Tadej prikolesaril do zgodovinskega uspeha. Slišala sta se pred njegovim štartom, kot je dejala, pa je bil povsem miren: "Ko smo prišle v cilj, se je on začel ogrevati. Vprašal me je, ali sem preživela. Sama mu nisem nič posebnega rekla. Naj le uživa, dobro "pobrca" in da verjamem vanj. Klasično."

"Telefon mi je začel vibrirati, sliko sem videla šele v zadnjih šestih kilometrih"

Foto: Osebni arhiv Urške Žigart V času največje drame na letošnjem Touru, ko se je tehtnica začela prevešati na stran njenega Pogačarja, so se dekleta ravno peljala v avtobusu. Vzdušje je bilo dramatično: "Slab signal je bil. Na jugu Italije smo bile. Tu in tam sem videla rdeče številke. Počasi sem začela dobivati sporočila OMG, Tadeju bo uspelo ... Telefon mi je začel vibrirati. Signal je začel delati zadnjih šest kilometrov njegove vožnje in sem potem lahko gledala video. Takrat je začel Primož izgubljati. Nisem pričakovala česa takega. Druge tekmovalke so gledale moje reakcije. Tudi Tadej ni pričakoval. Zanj je bil kronometer kot vsaka druga etapa. Dati vse od sebe in poskusiti kaj pobrati. Očitno je imel Primož malce slabši dan. Nihče ni pričakoval, da bo tako."

Glede na potek dogodkov se je pričakovalo, da bo Primož Roglič tisti, ki se bo v Pariz pripeljal v rumeni majici. Njegov osrednji cilj je bila skupna zmaga, nato se mu je v uri vožnje na kronometru vse skupaj sesulo v prah. Pogačar je izkoristil dano priložnost in se zapisal med nesmrtne.

"Tadej res spoštuje Primoža"

Družina Pogačar in Urška. Foto: Getty Images In kaj je rekel Urški pred odhodom na Tour de France? Da gre v napad na skupno zmago? "V medijih je bil med favoriti. Vedel je, da je dobro pripravljen. Ni pričakoval, da bi lahko zmagal. Tudi Roglič je bil tako močnejši. Tadej res spoštuje Primoža. Videlo se je po koncu etape. Zelo mi je žal za Primoža, ker je velik človek."

Prvotno je bilo mišljeno, da bo Urška v času Toura več časa ob progi spremljala svojega Tadeja, a so jo nato pri ekipi Ale BTC Ljubljana vzeli na devetdnevni italijanski Giro. Iz ekipe je bila v skupnem seštevku na devetem mestu najvišje uvrščena Španka Mavi Garcia, Urška pa ga je končala na 78. mestu.

"Ko se dirka, se dirka"

Foto: Getty Images Ravno v času, ko je imela etape, je bil na delu tudi Tadej. O tem, ali je na trasi lahko bila z mislimi tudi z njim, je povedala: "Ko se dirka, se dirka. Med dirko on name ne misli. To je služba. Takrat skušaš dati vse od sebe. Osredotočen si. Včasih med etapo, ko nismo šle na polno, sem malce pomislila in držala pesti. Ko sem prišla do telefona, pa sem takoj prižgala prenos in pogledala, kakšen je rezultat."

Sicer sta bila nenehno v stiku med Tourom. Videti sta nerazdružljiva in uživata drug ob drugem. Tadej se ji javno večkrat zahvali in s tem pokazal, v kakšno pomoč mu je. Skupaj živita v Monaku, kjer sta odvisna drug od drugega: "Pokliče me, ko pride do telefona. Včasih tudi z maserjevega. Ni vedel, kaj se je zgodilo. Načrt je bil, da sem zraven zadnje dni, ampak sem imela tudi jaz eno izmed bolj pomembnih dirk. Zato pa sem odpotovala v Pariz na zaključek Toura in uživala ob uspehu."