Legenda kolesarstva ostro: Jumbo Visma je sama kriva za Rogličev poraz

Eddy Merckx, legendarni belgijski kolesar, do včeraj edini, ki je na koncu Toura oblekel kar tri majice (rumeno, pikčasto in zeleno), je v pogovoru za francoski časnik L’Equipe izjavil, da se je nizozemska Jumbo-Visma igrala z ognjem, s tem, ko je dovolila, da se je Pogačar Rogliču tako približal v generalni razvrstitvi.

Pred sobotnim gorskim kronometrom je zasavski orel imel udobnih 57 sekund prednosti, ki pa jo je mladi Gorenjec z nezemeljsko predstavo stopil in pripravil enega največjih preobratov v svetu kolesarstva, ki mu je prinesel zmago na Touru.

"Že več dni sem opozarjal"

Merckxa razplet v Vogezih nikakor ni presenetil. "Vprašajte moje ženo in ljudi, ki sem jim blizu. Že več dni sem opozarjal, da Rogličevih 57 sekund prednosti ni zagotovilo za zmago. Že na daleč sem videl, da se mu Pogačar približuje, in da je njegova edina rešitev kronometer. Star je komaj 21 let, precej bolj svež je kot Roglič, to smo lahko opazili že zadnjih nekaj dni. Vedel je, da mu ni treba napadati, saj je Jumbo-Visma močnejša. Vse, kar je moral storiti je, da se je nekoliko potuhnil pred kronometrom."

"Kakšna napaka in kakšna lekcija v kolesarstvu"

Belgijec je ocenil, da je Jumbo-Visma letošnji Tour odpeljala milo rečeno nemumno. "Tri tedne so bili na preži, pazili so, da ne zagrešijo niti ene napake, pozabili pa so na tega mladega fanta. Kakšna napaka! Kašna lekcija v kolesarstvu," se je jezil Merckx in spomnil na lansko Vuelto, v kateri je mladenič iz Klanca pri Komendi, na svoji prvi tritedenski dirki zmagal na treh etapah in osvojil končno tretje mesto, ter dejal, da je kaj takega mogoče le ob izjemnem talentu.

Na vprašanje novinarja, ali je Pogačar del nove generacije kolesarjev, kamor kolesarski strokovnjaki uvrščajo tudi Remca Evenepoela (Deceuninck-Quick Step) in Egana Bernala (Ineos Grenadiers), je bil Merckx nekoliko zadržan.

"Nikar ne prehitevajmo poteka dogodkov v zvezi z Remcom - do zdaj ni pokazal še ničesar (je pa med drugim evropski prvak v kronometru in svetovni podprvak, letos pa je do padca na dirki po Lombardiji zmagal na večini dirk, na kateri je nastopil, op. a.). Veliko govori, a še vedno čakam na preostalo. Ne vem, če je Pogačarjeva zmaga zanj dobra novica, letvico je postavil precej visoko. Kar pa zadeva Bernala, letos ni bil pravi, počakati bomo morali na to, da ugotovimo, ali je v prihodnjih letih lahko Pogačarjev tekmec," je bil glede lanskega zmagovalca Toura zadržan Merckx.

