Roglič in Pogačar razburkala vode

Slovenija je z naskokom najuspešnejša država na sloviti Dirki po Franciji. In to po zaslugi Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Po številu zmag je namreč na prvem mestu, povrhu vsega pa je mlajši Pogačar v žep pospravil tri majice – rumeno za najboljšega, pikčasto za najboljšega na gorskih ciljih in belo za najboljšega mladega kolesarja.

Že po sobotnem dnevu je postalo jasno, da bo Slovenija najuspešnejša država na Dirki po Franciji. Sicer se je pričakovalo, da bo dvojna zmaga v sledečem vrstnem redu 1. Primož Roglič, 2. Tadej Pogačar, a je imel mlajši drugačne načrte in z neverjetno vožnjo na kronometru vse postavil na glavo.

V zadnji možni priložnosti je slekel Rogliča in si nadel rumeno majico najboljšega na dirki. Tako je postal drugi najmlajši zmagovalec Dirke po Franciji, s tem uspehom pa si je na najboljši možen način prikolesaril rojstno dnevno darilo – v ponedeljek, 21. septembra, namreč praznuje 22. rojstni dan.

Povrhu vsega sta v njegovi lasti še pikčasta majica za najboljšega hribolazca in bela za najboljšega mladega kolesarja.

Skupaj s Primožem sta zmagala še v štirih etapah – od tega je Tadeju uspelo trikrat pokoriti tekmece.

Slovenija je tako s štirimi zmagami povsem na vrhu. S svojimi predstavami sta razburkala kolesarske vode in spisala kolesarsko zgodbo, o kateri se bo govorilo še dolgo. Na drugem mestu je kar šest držav, ki imajo po dve zmagi.

Spomnimo se, kako sta se Primož in Tadej veselila etapnih zmag.

4. etapa – Primož Roglič

Še nikoli v zgodovini največje kolesarske dirke na svetu etape s ciljem na klancu ni bilo tako zgodaj. Letos je prvi spopad mojstrov za klance prinesla že četrta etapa, 160,5-kilometrska preizkušnja, ki se je začela v Sisteronu in končala na 1825 metrov visokem Orcieres-Merlettu.

Foto: Reuters

Po večinoma dolgočasnem dnevu s štirimi nezahtevnimi vzponi, na katerih so točke pobirali kolesarji iz ubežne skupine, je zaključni vzpon ponudil obračun favoritov, največ veselja pa prinesel slovenskim ljubiteljem kolesarstva. Za dvojno zmago sta namreč poskrbela naša največja aduta Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta v ciljnem šprintu pometla s konkurenti.

Roglič se je takrat prebil na tretje mesto v skupnem seštevku, Pogačar je bil četrti, oblekel pa je tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja na Touru.

9. etapa – Tadej Pogačar

Nov izjemen dan na Dirki po Franciji se je zgodil v deveti etapi. Pa kar začnimo z naštevanjem, kaj vse je spisalo oziroma sta spisala slovenska kolesarja: Primož Roglič je kot prvi Slovenec v rumeni majici, Tadej Pogačar je prikolesaril do krstne etapne zmage na dirki vseh dirk, povrhu vsega pa je to še druga dvojna slovenska zmaga na letošnji Dirki po Franciji.

To, kar sta počela na dirki Tour de France Primož Roglič in Tadej Pogačar, je nekaj neverjetnega. V središču pozornosti sta bila že v prvem tednu. V četrti etapi sta spisala zgodovinsko dvojno etapno zmago, vajo pa sta ponovila pet dni pozneje, le da sta obrnila vlogi.

Foto: Reuters

Zanimivo je, da sta natanko pred enim letom na Vuelti slavila dvojno slovensko zmago. O tem je Roglič za nacionalno televizijo povedal: "Da bi bilo vse tako lahko, bi bilo fino. Kaj naj rečem, očitno smo Slovenci poleg Kolumbijcev v kolesarstvu res postali velesila. Zelo sem vesel."

Prav Pogačar je bil tisti, ki je pomagal Rogliču, da se je otresel Adama Yatesa, ki je do takrat nosil rumeno majico. S skoki na izjemno strmem delu prelaza Col de Marie Blanque je razčlenil glavnino na prafaktorje. Le Roglič, Egan Bernal, Mikel Landa ter nekaj časa Richie Porte so šli za njim.

Na koncu so ujeli ubežnika Marca Hirschija in se v zaključnem šprintu udarili za etapno zmago, ki je v velikem slogu pripadla Pogačarju, Roglič pa je kot prvi Slovenec oblekel rumeno majico vodilnega, kar je bil njegov cilj na letošnjem Touru.

15. etapa – Tadej Pogačar

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta v 15. etapi spisala novo izjemno poglavje v kolesarstvu. Mlajši Tadej je v kraljevi etapi v zaključnem finišu na Grand Colombier premagal starejšega Rogliča in se mu v skupnem seštevku približal na 40 sekund zaostanka.

V 15. etapi so ljubitelji kolesarstva, zlasti slovenski, pogledovali v ospredje, kjer se je v zaključku legendarnega vzpona obetal spektakel v lovu za etapno zmago.

Primož Roglič je s svojimi pomočniki uspešno nadziral vse, kar se je na trasi dogajalo. Iz tira ga ni vrgel niti skok Adama Yatesa. Njegov asistent Tom Dumoulin je nadaljeval svoj hiter tempo in ujel Britanca.

Foto: zajem zaslona

Nato se je čakalo, kdaj bo kdo od preostalih favoritov za skupno zmago skočil. Kdaj bo skočil rumeni Roglič, ki je pred mesecem prav na tem vzponu na Grand Colombier na Tour d l'Ain pokoril vse tekmece? Za napad se je odločil približno 600 metrov pred ciljem. Tadej Pogačar (UAE Emirates) ni čakal in šel takoj za njim, kakor tudi Richie Porte (Trek Segafredo) in Miguel Angel Lopez (Astana).

Na koncu se je prav med slovenskima zvezdnikoma vnel boj za etapno zmago. Še drugič na letošnjem Touru je imel več moči mlajši, ki se je v boju za rumeno majico Rogliču tako približal na 40 sekund zaostanka. Lahko se le vprašamo, kaj bi bilo, če v nesrečni sedmi etapi ne bi izgubil 1:20, smo takrat razmišljali …

20. etapa – Tadej Pogačar

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v soboto prikazal še eno izjemno predstavo na Dirki po Franciji, dobil dobrih 36 kilometrov dolg posamičen kronometer in osupnil svet. V cilju je bil namreč minuto in 56 sekund hitrejši od Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) ter tako rojaka prehitel tudi v skupnem seštevku Toura. Pogačar je dan pred koncem postal drugi najmlajši zmagovalec v zgodovini Toura.

Foto: Reuters

Pogačar je kronometer od Lura do vrha Planche des Belles Filles začel silovito in iz kilometra v kilometer manjšal zaostanek za Rogličem, do konca si je priboril celih 59 sekund prednosti v skupnem seštevku.

Pogačar je zmagal z minuto in 21 sekundami pred Tomom Dumoulinom (Jumbo-Visma) in Avstralcem Richijem Portom (Trek-Segafredo). Slednji se je prebil na tretje mesto v skupnem seštevku in je v Parizu stal na odru za zmagovalce.

Pogačar je z 21 leti in 364 dnevi drugi najmlajši zmagovalec Toura v zgodovini te dirke, najmlajši ostaja Henri Cornet, ki je bil ob zmagi leta 1904 star 19 let in 352 dni. Pogačar ima tudi tri majice, poleg rumene še pikčasto in belo - tri majice na Touru je nazadnje osvojila belgijska legenda Eddy Merckx leta 1969.