"Dvigniti glave in pokazati, da imamo še vedno jajca"

Pri nizozemski kolesarski ekipi Jumbo-Visma so na glas poudarjali, da se na letošnji Tour odpravljajo z jasnim ciljem. Želeli so pokoriti francosko kolesarsko pentljo, v Primožu Rogliču pa so imeli osrednjega favorita.

Kar enajst etap jo je imel na svojih plečih, ko ga je v sobotnem kronometru slekel rojak Tadej Pogačar in spravil predstavnike Jumbo-Visme v slabo voljo.

"Napaka je bila, da smo tako mislili"

"Nismo tega želeli. Želeli smo višje. Ni nam uspelo doseči zastavljenega cilja. Lahko smo zadovoljni s tem, kako smo dirkali, s tremi etapnimi zmagami. S tem moramo živeti. Razočaranje je prisotno pri vseh. Zbrati se moramo in iti ven z dvignjenimi glavami in pokazati, da imamo še vedno jajca," je dejal direktor ekipe Richard Plugge.

Razočaran je bil tudi športni direktor Richard Plugge. Foto: Jaka Lopatič

Kot je dejal, so naredili v soboto napako: "Osupnili smo. Mislili smo, da bo 57 sekund dovolj. Napaka je bila, da smo tako mislili. Zelo presenečeni smo nad tem, kar smo videli. Da je bil Pogačar tako močan, Roglič pa ni odpeljal najboljšega kronometra, ne pa tudi slabega. Zadeli smo ob zid, ki sliši na ime Pogačar. Živeti moramo s tem."

Pred začetkom Toura se je večinoma omenjalo Egana Bernala in ekipo Ineos Grenadiers. Pri Jumbo-Vismi so zastavili taktiko, da so lanskoletnega zmagovalca spravili v nelagoden položaj. Na koncu je celo odstopil. A je bil tu še Pogačar, ki je predzadnji dan spremenil potek dogodkov: "Naredili smo, kar smo lahko. Vzeli smo sekunde, kolikor smo lahko. Bernal in Pogačar sta bila naša konkurenta. Skušali smo pridobiti čim več sekund. Mislili smo, da bo 57 sekund dovolj. Na koncu je lahko biti pameten. Vse skupaj bomo od jutri naprej analizirali."

"Imamo dobre temelje, da rastemo še naprej"

Kaj bo ta poraz pomenil za Primoža, bo pokazal čas. Plugge ob tem izpostavlja: "Preživeli smo nekaj let kot ekipa. Vsako leto smo rasli in stopili višje. Tudi v prihodnje bomo. Kot ekipa smo bolj stabilni. Imamo dobre temelje, da rastemo še naprej. Pred dvema letoma smo bili na Touru četrti, peti, lani tretji, letos drugi."

"Vesel sem bil, da sem sploh štartal Tour." Foto: Getty Images

Morda bi bilo kaj drugače, če Primož ne bi padel na kriteriju Dauphine. Štiri dni pred začetkom Toura je nato sporočil, da bo le nastopil. Koliko moči mu je dejansko vzelo, ve le on: "Vedno sanjaš o zmagi na Touru, vendar smo pokazali dobro dirkanje. Vesel sem bil, da sem sploh štartal Tour. Je le dirka. Pokazali smo dober šov zadnje tri tedne. Hvala vsem ekipam. Zelo ponosen sem."