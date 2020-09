Razočarani Roglič: Trenutno nimam čistih misli

Kolesarski strokovnjaki so pred sobotnim kronometrom izpostavljali, da pretresov ne pričakujejo. Razliko med Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem so ocenjevali na +/-15 sekund. A so le-te kopnele iz metra v meter. Mladi Pogačar je dobesedno letel in prišel na koncu celo do tretje etapne zmage, Primoževa kolesa pa se niso vrtela, kot bi si želel.

"Pritiskal sem se do limita. Mučil sem se z vsem."

Mlajši Tadej, ki bo v ponedeljek praznoval 22 let, je zaostanek 57 sekund pretopil v prednost 59 sekund. Veliko rajanje v taboru UAE Emirates se je začelo, medtem je bilo v Jumbo Vismi, v kateri so osupli pospremili Primožev prihod v cilj, vse zavito v črnino. "Nisem imel najboljšega dne. Tadej si je zaslužil zmago. Čestitke. Dal sem vse od sebe. Razočaran sem nad rezultatom, po drugi strani sem lahko ponosen na drugo mesto," je dejal Primož.

Foto: Reuters

O tem, da ni njegov dan, med vožnjo ni želel razmišljati: "Boril sem se z vsakem metrom do cilja. Nikdar nisem imel takšnih misli v glavi. Zame je bilo ključno, da iz sebe iztisnem 110 odstotkov. Bolje je, da v vmesnem času slišiš, da si spredaj ali pridobivaš. Izgubljal sem. Še vedno sem upal, da bo imel slabše trenutke. Pritiskal sem se do limita. Mučil sem se z vsem. Nisem imel dovolj moči. Na koncu sem bil zelo daleč."

"Žal mi je za vse fante. Nisem nalašč tako vozil"

Vseskozi je imel informacijo o prednosti in ob koncu trase tudi o zaostanku, ki se mu je začel nabirati: "Večino časa sem vedel, kakšna je razlika. Nisem mogel več pritisniti hitreje, kot bi si želel. Boril sem se z vsakim metrom, da sem prišel na vrh."

Izmučen je prikolesaril na cilj kronometra, ki se ni izšel po njegovih željah. Foto: Reuters

Žal mu je bilo za fante, ki so tri tedne nadzirali potek dogodkov. Vse je bilo videti šolsko. Do kronometra, v katerem se je svet obrnil na glavo: "Nisem nalašč tako vozil. Boril sem se do konca, kot vsak dan z njimi. Ponosen sem na njih in celotno predstavo, ki smo jo pokazali v zadnjih treh tednih."

"Tudi sam sem čustven. Jokal bom ali sem že. Bilo je, kot je bilo. Želel bi si, da bi bilo drugače."

Njegov osrednji in edini cilj je bila zmaga na Touru. Vse je podredil temu. Ekipa je dihala skupaj z njim. Zato ga je poraz, pa čeprav je drugo mesto izvrsten dosežek, razumljivo potrl: "Tudi sam sem čustven. Jokal bom ali sem že. Bilo je, kot je bilo. Želel bi si, da bi bilo drugače."

Moštveni kolegi so ga tolažili, saj so se zavedali, kaj prestaja. Foto: Reuters

Ogromno ljubiteljev kolesarstva po svetu je bilo, ki so mu privoščili ta uspeh, s katerim bi na najlepši možen način začinil svojo kolesarsko pravljico, potem ko je pred sedmimi leti šele začel tlakovati pot profesionalnega kolesarstva, ko je presedlal iz smučarskih skokov. In prav vsi so sočustvovali z njim, ko mu ni uspelo. Pričakovati je, da se bo po Touru nekoliko umaknil, dodobra premislil ter nato postavil smernice za naprej: "Narediti moramo analizo vsega. Trenutno nimam čistih misli. Sem razočaran, po drugi strani pa je še vedno bolje biti drugi. Je, kot je."