Primož Roglič ni mogel skriti razočaranja

Vidno razočarani Primož Roglič je doživel največji šok v kolesarski karieri. Vse je kazalo, da bo on tisti osrednji junak Dirke po Franciji, a mu je skupno zmago v zadnjem možnem trenutku vzel Tadej Pogačar. "Razočaran sem," je dejal član Jumbo Visme.

Praktično ni bilo strokovnjaka, ki bi pred sobotnim kronometrom mislil, da bo lahko Tadej Pogačar nadoknadil 57 sekund zaostanka in se na koncu veselil velike zmage s kar 59 sekund prednosti.

"Razočaran sem nad dirkanjem, rezultatom, nad sabo. Dal sem 110 odstotkov, kar sem lahko. Tadej je bil močnejši in si je zaslužil to zmago," je za nacionalno televizijo po koncu sobotnega dne vidno razočaran govoril Primož Roglič.

Prednost 57 sekund je bila velika, a je iz kilometra v kilometer kopnela. Zgodil se je preobrat, ki ga ni pričakoval praktično nihče: "Upaš, da je dovolj, ampak je to kolesarstvo. Ogromno stvari se lahko zgodi. Dal sem res vse, kar sem lahko. Ne morem si nič očitati."

Hvala slovenskim navijačem

Do zaključnega vzpona, pred katerim sta oba s Pogačarjem zamenjala kolesi za kronometer za gorski kolesi, je bilo še nekaj časovne zaloge, nato se je zgodil dokončni preobrat v korist mlajšega Pogačarja: "Očitno nisem mogel proizvajati potrebnih vatov za današnjo zmago. Vseeno sem se potrudil, kolikor sem se lahko. Tudi za voljo vseh slovenskih navijačev, ki so bili ob progi. Hvala vsakemu posebej. Upam, da so se lahko zabavali v teh treh tednih dirkanja."

Primož Roglič v objemu Lore in sina Leva. Foto: Reuters

Roglič je v deveti etapi oblekel rumeno majico in jo nosil kar dvanajst etap. Na koncu mu jo je zadnji možni dan slekel Pogačar. V nedeljo je vendarle ravninska etapa, v kateri je v navadi tako, da je namenjana skupnemu zmagovalcu.

Drugo mesto je sicer lep dosežek, a ne za Primoža, ki je imel v mislih le končno zmago. Pa čeprav je v odgovoru dal drugače vedeti: "Zagotovo bi si želel prvo mesto, drugega sem si zaslužil. Tudi na to sem ponosen."