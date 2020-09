Legenda poveličuje Pogačarja in sočustvuje z Rogličem: "Ni mogel izgubiti na slabši način"

"Poklon Pogačarju. To je bilo bolano!! Moraš pa sočustovati z Rogličem in celotno ekipo Jumbo Vismo. Neverjetni so bili. Ni slabši način izgubiti," je na socialnem omrežju napisal zmagovalec Dirke po Franciji iz leta 2018 Geraint Thomas.

Chapeau to Pogacar, that was sick!! But you have to feel for Roglic and the whole of Jumbo Visma. They’ve been incredible, can’t be a worse way to lose👏👏 — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) September 19, 2020

Klanjal se mu je tudi španski motociklist Marc Marquez, ki je očitno spremljal razburljivo dogajanje na Touru.

So Richie on the podium and somehow Pogacar blows everyone right out of the water. What a finish but I do feel sorry for my friends @JumboVismaRoad, they worked so hard for it. — Koen de Kort (@koendekort) September 19, 2020

Neverjetni Tadej Pogačar je spisal najbolj dramatično tekmo v boju za rumeno majico na Tour de France. Foto: Reuters

"Bomba v zadnjem kronometru, kolesarska zgodovina. Pogačar je Rogliču pred prihodom v Pariz vzel rumeno majico," je španska Marca v svojem naslovu z naslednjimi besedami pospremila dosežek Pogačarja, ki je postal najmlajši zmagovalec Toura in bo v ponedeljek praznoval šele 22 let.

💣 ¡¡Bombazo en la cronoescalada final, historia del ciclismo!! ¡¡Roglic se hunde y Pogacar le arrebata el maillot amarillo antes de llegar a París!! Tadej va a ganar el #TDF2020 con 21 añitos https://t.co/wiMGBBKZJJ #TDF2020 pic.twitter.com/0bh0twzFeC — MARCA (@marca) September 19, 2020

"Tadej Pogačar je zmagal Dirko po Franciji pred favoritom Primožem Rogličem v najbolj dramatičnem preobratu Tour," so zapisali pri znamenitem BBC-ju.

Tadej Pogacar is set to win the Tour de France ahead of strong favourite Primoz Roglic in one of the most dramatic turnarounds in the race's history.https://t.co/c4YX4KUBrY pic.twitter.com/5YzYfOslCU — BBC Sport (@BBCSport) September 19, 2020

"Presneto. To je super. Pogačar je videti zelo prijazen. Super vesel sem zanj. Čestitke," pa je zapisal nekdanji ameriški kolesar Jonathan Vaughters.