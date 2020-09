"Tadej jih je 'razgonu'"

"Brez besed sem. Ko smo s prijatelji gledali, sem jim rekel, da je Tadej začel prehitro. Tiho bodi, so mi odvrnili. In čez čas sem vnovič rekel, da je začel prehitro. Spet sem dobil servirani isti besedi," je Miha Koncilija opisal trenutke, ko je Tadej Pogačar na kronometru začel pridobivati sekunde v primerjavi s Primožem Rogličem v boju za skupno zmago na Dirki po Franciji. Kolesar iz Klanca pri Komendi je na koncu zaostanek 57 sekund pretvoril v prednost 59 sekund.

"Tadej je naš, zelo hudo pa mi je za Primoža"

Prav Koncilija je bil njegov prvi trener, s katerim je sprva delal, ko je bil Tadej star devet let in vse do dvanajstega leta. Prav tako sta sodelovala še kratko obdobje zatem, ko so se menjavali trenerji, nato pa še dve leti.

Miha Koncilija je bil prvi trener Tadeja Pogačarja. Foto: Alen Milavec

"Na trnih sem bil. Po resnici povedano, si nisem mislil, da bi lahko nadoknadil tak zaostanek. Pred etapo sem si mislil, škoda, da med Primožem in Tadejem ni razlike 20–25 sekund, ker bi mladega podžgalo in bi bilo lahko zanimivo. Tako sem si rekel. To, kar je uprizoril Tadej, je bilo neverjetno. Po drugi strani moram povedati, da mi je zelo hudo za Primoža. Da se je to zgodilo zadnji dan … Vem, kaj so naredili kot ekipa skozi celotni Tour. Prevladovali so, nato pa jih je Tadej na kronometru 'razgonu'. Tadej je naš," je bil vesel Koncilija, ki si je kronometer ogledal v klubskih prostorih po državnem prvenstvu, ki so ga organizirali za mlajše selekcije.

Šest let nazaj je vozil na poligonu, zdaj pa ...

Kar se je v Franciji zgodilo, je osupnilo kolesarski svet. Redki so verjeli, da bi se lahko zgodilo kaj takega. Ekipa Jumbo-Visme je delovala kot naoljen stroj, Roglič je bil na zadnji kraljevski etapi močnejši od Pogačarja ... Nato se je zgodil en slab dan na Touru in vse je splavalo po vodi.

Tadej Pogačar je ujel zadnji možni vlak, da obleče rumeno majico. In to storil v velikem slogu. Foto: Reuters

"Na obrazu se je videlo, kako gresta. Tadej je letel na krilih. Noro, kar rumena majica. In še šest let nazaj je vozil na poligonu," se je čudil Koncilija, ki je ponosen na dosežek svojega nekdanjega varovanca.