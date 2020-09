"Ostali smo brez besed. To je bila ena najboljših, če ne najboljša predstava vseh časov."

"Ni mi nerodno priznati, sem Rogličev navijač, no, saj tudi za Pogačarja navijam, ampak Rogliča sem že videl kot zmagovalca, všeč mi je njegova zgodba, danes pa si ni bil podoben," je po dramatičnem porazu 30-letnega šampiona iz Kisovca v 20. etapi Toura razmišljal Lance Armstrong, ki je kar sedemkrat na Elizejskih poljanah v Parizu stal kot zmagovalec dirke vseh dirk, preden so mu bile leta kasneje vse lovorike po razkritju dopinških zlorab odvzete.

Lance Armstrong je ostal brez rekordnih sedmih zmag na Touru. Foto: Reuters Armstrong sočustvuje s slovenskim asom, nenazadnje je bil sam v podobnem položaju leta 2003, ko je na kronometru branil majhno prednost pred odličnim in odločnim Janom Ullrichom. "V takšnem položaju si prestrašen na smrt. Jan mi je odvzel šest sekund v prvem kilometru, mislil sem, da sem v riti, in ko so mi sporočili, da je Jan padel, sem si močno oddahnil, čeprav mi je bilo tudi malo žal zanj," se je spomnil in pohvalil Rogliča, da je premogel dovolj moči in vljudnosti ter Pogačarju čestital za zmago: "Kapo dol, človek je 'klasa', jaz tega ne bi naredil."

Rogličev dramatičen poraz je še toliko hujši, ker pri 30 letih takšne priložnosti najbrž ne bo več dočakal, prihaja namreč mlada horda kolesarjev, ugotavljajo poznavalci kolesarstva, tudi Armstrong in družba. Na naslednjem Touru se bodo bržčas spopadli šampioni nove generacije, poleg Pogačarja še belgijski čudežni deček Remco Evenepoel, ko se pobere po poškodbah, ki jih je staknil v grozljivem padcu na letošnji Lombardiji, pa Egan Bernal, ko spet pride v pravo formo, Wout Van Aert je na tem Touru navduševal, pa je tudi star šele 25 let …

"Žal mi je za Primoža, šport je krut. Pogačar pa je neverjeten!"

Johan Bruyneel: Pogačar je neverjeten. Foto: Guliver/Getty Images Kronometri so po navadi zelo dolgočasni, a ta je bil drugačen, pa meni Johan Bruyneel, nekdanji direktor kolesarskih moštev, v času Armstrongovih največjih uspehov šef US Postala, ki pa je tako kot njegov ameriški varovanec zaradi dopinških zlorab izgnan iz sveta profesionalnega kolesarstva. "To ni bil Rogličev dan, žalosten sem zanj, trdo je garal za zmago, a to je šport. Včasih je lahko krut," je povedal Belgijec in ugotavljal, da si Roglič ni bil podoben. "Ni bil pravi, pa ne le v primerjavi z Rogličem na tem Touru, pač pa z Rogličem zadnjih dveh let. Danes ni imel nog."

Pogačar pa je po Bruyneelovih besedah "naravnost neverjeten. Prava stvar. Mislim, da smo bili priča rojstvu velike zvezde." Kar je uspelo 21-letnemu Gorenjcu, je zgodba za zgodovino, še pravi Bruyneel. Je pa bil ta napad načrtovan, še razkriva: "Tega vam prej nisem smel povedati, ker sem obljubil, da bom molčal, a pogovarjal sem se z direktorjem UAE Emirates Allanom Peiperjem, ki mi je razkril taktiko. Ta klanec so natančno preštudirali, trikrat so bili tukaj, zato jim danes pred etapo ni bilo treba v izvidnico. S tem se je Pogačar izognil stresu na dan dirke in se v miru pripravil na napad. Tudi menjavo kolesa so zvadili do popolnosti, prav ta kronometer pa so izbrali za ključnega na dirki. Predstavljajte si to samozavest, da so že pred začetkom dirke vedeli, da bo njihova največja priložnost na predzadnji etapi dirke! To pomeni, da si prepričan, da boš vse te gorske etape pred tem preživel in ostal v položaju za napad. Pa uspelo jim je! Noro."