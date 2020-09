Kazni za Jumbo-Vismo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sanje vseh pri Jumbo-Vismi so se v soboto po kronometru sesule v prah. Tadej Pogačar je z neverjetno vožnjo slekel rojaka Primoža Rogliča in si nadel rumeno majico vodilnega, kar je presenetilo praktično vse poznavalce in ljubitelje kolesarstva.

Povrhu vsega je nizozemsko moštvo doletela kazen. Tony Martin in Tom Dumoulin sta bila namreč kaznovana zaradi kršitve člena UCI pravilnika (1.3.064). Ta namreč veleva, da lahko nekdanja svetovna prvaka nosita mavrične trakove na ovratniku in manšetah dresa. Martin in Dumoulin pa sta imela mavrične trakove na sredini rokavov.

Tudi Nemec Tony Martin jih je imel na rokavih, zaradi česar morajo pri Jumbo-Vismi za oba skupaj odšteti približno 3600 evrov kazni. Foto: Reuters

Nizozemsko moštvo bo moralo plačati štiri tisoč švicarskih frankov (približno 3700 evrov) kazni za oba, kar pa ni takšna nevšečnost kot dejstvo, da so tik pred Parizom, potem ko so nadzorovali celoten potek dirke, izgubili rumeno majico, ki je bila njihov osrednji cilj.