Zgodovinski Tour za Slovenijo je končan! Kapo dol, Tadej Pogačar!

Dirka po Franciji, 21. etapa v živo:

Cilj: prestižni šprint na Elizejskih poljanah je dobil Irec Sam Bennett (Deceuninck QuickStep), nosilec zelene majice najboljšega kolesarja po točkah. Skupni zmagovalec dirke je Tadej Pogačar (UAE Emirates), na drugem mestu ga je končal Primož Roglič (Jumbo-Visma), na tretjem pa Avstralec Richie Porte (Trek Segafredo).

A stage win on the Champs-Elysées to cap off a fantastic Tour in 💚 for 🇮🇪 @Sammmy_Be!



Victoire d'étape en vert pour 🇮🇪 @Sammmy_Be sur les Champs-Élysées pour finir ce Tour en apothéose !#TDF2020 pic.twitter.com/IHdNdQillc — Tour de France™ (@LeTour) September 20, 2020

Izidi 21. etape:

1. Sam Bennett (Irs) Deceuninck-Quickstep 2;53:32

2. Mads Pedersen (Dan) Trek-Segafredo

3. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe

4. Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates

5. Elia Viviani (Ita) Cofidis

6. Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma

7. Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal

8. Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation

9. Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept

10. Maximilian Walscheid (Nem) NTT Pro Cycling isti čas

…

13. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott

27. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren

38. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates

39. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma

41. Tadej Pogačar (Slo) UAE Emirates isti čas

3 km do cilja: ubežniki so ujeti, čas je za šprinterje.

7 km do cilja: kolesarji so zapeljali v zadnji krog, bežeča četverica še vzdržuje 14 sekund prednosti, v osprednje glavnine se prebijajo šprinterji in se že borijo za pozicije, tudi Luka Mezgec je pripravljen na zaključni šprint.

16 km do cilja: prednost vodilne četverice je ves čas majhna, zdaj znaša celo samo 15 sekund. Pred kolesarji sta le še dva kroga po Parizu.

35 km do cilja: na letečem cilju je bil vrstni red: Périchon, Schachmann, Van Avermaet in Swift, iz glavnine se je v boj za točke pognal Sam Bennett, Peter Sagan pa je le opazoval. Irec ima tako 70 točk prednosti pred Slovakom, zelene majice mu ne more več vzeti nihče, le še varno jo mora spraviti do cilja.

Izidi letečega cilja na Elizejskih poljanah:

1. Schachmann, 20 točk

2. Van Avermaet, 17

3. Périchon, 15

4. Swift, 13

5. Bennett, 11

6. Trentin, 10

7. Morkov, 9

8. Asgreen, 8

9. T.Martin, 7

10. Hirschi, 6

1. Devenyns, 5

12. Cavagna, 4

13. Roglic, 3

14. Oss, 2

15. G.Bennett, 1

38 km do cilja: Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Pierre-Luc Perichon (Cofidis), Connor Swift (Arkea-Samsic) in Greg Van Avermaet (CCC Team) so uspeli s pobegom, glavnini so zbežali za 20 sekund, več pa ne.

45 km do cilja: bilo je nekaj poskusov pobegov, a je glavnina vse nevtralizirala, na granitnih kockah v središču Pariza, kjer kolesarji krožijo, je imel nekaj težav domači šampion Julian Alaphilippe, ki je s predrto zračnico malce zaostal, pa že nadaljuje z dirko.

54 km do cilja: kolesarji so prvič zapeljali po Elizejskih poljanah, pri prvem prečkanju ciljne črte so bili v ospredju Tadej Pogačar in njegovi kolegi iz moštva UAE Emirates, po tem se je začelo pravo tekmovanje.

56 km do cilja: kolesarji so prispeli v središče Pariza, zapeljali so se čez dvorišče muzeja Louvre, bližajo se Elizejskim poljanam.

Tudi kolesarji so danes opozorili na rasno neenakopravnost in sporočiči "Stop rasizmu!"

Pogačar: prvi Slovenec z zmago na Touru, prvi kolesar s pikčasto in belo majico na isti dirki, prvi debitant z zmago po letu 1983, ko je zmagal Francoz Laurent Fignon ...

1st 🇸🇮 Slovenian to win @LeTour

1st rider to dominate the overall, KOM and Best Young Rider standings in the same edition

1st rookie to win overall since 1983

Youngest winner since 1904@TamauPogi wrote history on #TDF2020 #TDFdata | @TeamUAEAbuDhabi pic.twitter.com/MbqwHslbjK — letourdata (@letourdata) September 20, 2020

70 km do cilja: v skupini kolesarjev še vse mirno, kmalu se bodo prvič zapeljali po Elizejskih poljanah.

Pogačar, ki bo jutri praznoval 22. rojstni dan, je drugi najmlajši zmagovalec Toura. Najmlajši je Francoz Henri Cornet, zmagovalec iz leta 1904. Zanimivo je, da je bil Cornet, takrat star 19 let, 11 mesecev in 20 dni, za zmagovalca Toura razglašen skoraj leto dni po dirki, ko so bili diskvalificirani prvi štirje tekmovalci. Maurice Garin je zmagal, prireditelji Toura v tem niso videli težav, vmešala pa se je Francoska kolesarska zveza in uvedla preiskavo, saj naj bi bi kolesarji pomagali z avtomobili in vlaki. Diskvalificirala je kar 29 kolesarjev, vnel se je velik spor med prireditelji Toura in francokso zvezo, grozilo je celo, da bo dirka takrat propadla.

80 km do cilja: karavana se približuje središču Pariza, tudi tempo je po začetni ležernosti poskočil, v prvi uri so kolesarji prevozili 33,6 kilometra.

105 km do cilja: edino gorsko točko na današnji etapi, zadnjo na letošnjem Touru je osvojil Clément Russo (Arkéa-Samsic), ki je prvi prečkal Cote de Beulle.

115 km do cilja: karavana kolesari z ležernimi 14,5 kilometri na uro, na veliko pa se ugiba o favoritih za zmago v etapi, Avstralec Caleb Ewan je omenjen največkrat, tudi naš Luka Mezgec je kandidat.

Zadnjo, najkrajšo etapo Toura je začelo 146 kolesarjev, 30 jih je odstopilo v treh tednih tekmovanja.

Letošnji Tour je postregel z nekaj mejniki, prvič v zgodovini ga je dobil Slovenec, prvič v zgodovini arabsko kolesarsko moštvo ...

Takole so se pokazali Slovenci na dirki, vseh pet je zdržalo do konca, poleg Pogačarja in Rogliča še Jan Polanc, Matej Mohorič in Luka Mezgec.

Štart: ob 16. uri so kolesarji prevozili "kilometer nič" in zadnja etapa 107. Toura se je začela. Do prvega prihoda na Elizejske poljane v Parizu gre pričakovati nadvse ležerno vožnjo, nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo s kolegi iz UAE Emirates, tudi Janom Polancom, nazdravil s kozarčkom šampanjca.