"Nisem vpliven kot Hamilton in James, a vseeno lahko prispevam svoj delež"

Kevin Reza je edini temnopolti kolesar na letošnji Dirki po Franciji. 32-letni Francoz, član prokontinentalne ekipe Vital Concept, podpira slogan Življenja temnopoltih štejejo (Black Lives Matter), ki opozarja na problematiko rasne neenakosti, in pravi, da se je na to temo pripravljen še dodatno izpostaviti.

"Čeprav vem, da v svetu športa nimam takega vpliva kot na primer Lewis Hamilton v formuli 1 ali Lebron James v ligi NBA, pa verjamem, da k pobudi lahko prispevam svoj delež," je v pogovoru za Reuters izjavil Kevin Reza, edini temnopolti kolesar na letošnjem Touru in nasploh eden redkih temnopoltih športnikov v svetu kolesarstva.

Rasistične opazke na državnem prvenstvu

Priznava, da se je rasističnih opazk že zdavnaj navadil, ga pa vseeno bolijo. Najbolj očitne so bile leta 2014, ko se je Reza prebil na zmagovalni oder državnega prvenstva. Takrat je bil podium zelo pisan, pravzaprav tako, kot je narodnostno pisana vsa Francija.

Naslov državnega prvaka je osvojil Arnaud Démare, šprinter iz ekipe FDJ team, naslov podprvaka je pripadel njegovemu moštvenemu kolegu Nacerju Bouhanniju, Francozu arabskega porekla, medtem ko je tretje mesto zasedel temnopolti Reza, takrat član ekipe Europcar.

"Bil sem ponosen, da sem se znašel v taki družbi. Podium je predstavljal sodobno Francijo in ponosen sem bil, da sem stal na njem," je pripovedoval v nedavnem pogovoru za Procycling. Visoko na odru sicer sam ni slišal opazk zaradi njegove barve kože, sta jih pa zato še kako dobro slišala njegova starša, ki sta se ob trasi pomešala med navijače.

"Bila sta dovolj pametna, da nanje nista odgovarjala. Takšna reakcija bi bila neumnost," je dejal Reza.

Korenine v karibskem otočju

Čeprav je Reza odraščal v Parizu, njegove korenine segajo vse do karibske otoške državice Guadalupe, od koder prihajata njegova starša.

Zaradi svojih športnih sanj se je iz francoske prestolnice preselil v La Roche-sur-Yon v departmaju Vendé, kjer je obiskoval športno gimnazijo, in v tem mestu živi še danes.

Zase pravi, da je popolna mešanica svojih korenin – mestni fant, ki živi na podeželju, vsaj enkrat letno pa pobegne v Gvadalupe, kjer si po stresni sezoni napolni baterije in najde svoj mir. "Gre za povsem različni okolji, a v obeh se počutim kot doma," je dejal v enem od pogovorov. "Pariz je moj dom, tam imam družino in prijatelje, v kraju Vendée pa je moje profesionalno življenje, hkrati pa sem tam še vedno blizu sonca in morja."

Po hudem padcu na Vuelti razmišljal o koncu kariere

V svoji desetletni poklicni kolesarski karieri, ki jo je močno zaznamoval padec na Vueltu leta 2016, v katerem si je hudo poškodoval lobanjo in celo razmišljal o koncu kariere, še ni dosegel zmage, je pa šprinterjem v ekipi, kjer je vozil, pomagal do zmag.

Reza letos nastopa na svoji tretji Dirki po Franciji. Ognjeni krst na dirki vseh dirk je doživel leta 2013, ko je kar dvakrat končal med prvo deseterico, enkrat tudi na zadnji etapi v Parizu, njegovem domačemu kraju. Foto: Getty Images

Kar dvakrat je bil tretji na etapi Vuelte (2015 in 2016), kot zadnji v šprinterskem vlaku pa je do prvega mesta večkrat pripeljal Demara (FDJ) in Bryana Coquarda, najprej v ekipi Europcar, zdaj v moštvu B&B Hotels-Vital Concept.

A še bolj kot vloga nesojenega zmagovalca, nad katero pravi, da še ni obupal, je pomembna njegova vloga mentorja mlajšim kolesarjem. Z vlogami druge violine se je sprijaznil, zagotavlja Reza, ki letos vozi svoj tretji Tour.