V Komendi že vse od včerajšnjega razpleta vlada naelektreno vzdušje. Navijači Tadeja Pogačarja so lokalno krožišče že ponoči prebarvali v barve majic, ki jih bo danes v Parizu oblekel njihov najbolj slavni vaščan, danes pa so se zbrali za Športno dvorano in ga preko televizijskih kanalov skupaj pospremili do Slavoloka zmage. V Komendo so pripotovali tudi navijači Primoža Rogliča, ki so so prišli športno pozdravit navijače njihovega največjega konkurenta.

Foto: Ana Kovač

Tako kot je bila že včeraj rumena vasica Strahovlje, kjer je odraščal Primož Roglič, je danes rumena tudi Komenda, kjer se je brusil Tadej Pogačar.

Že dopoldne so izobesili občinske zastave, domačini pa so se z maskami ali brez njih zbrali za Športno dvorano v Komendi, le nekaj metrov stran od Osnovne šole Komenda – Moste, v kateri je Pogačar, prvi Slovenec s skupno zmago na Touru, osem let gulil šolske klopi.

Foto: Ana Kovač

Vaščani so se takoj po presenetljivem razpletu včerajšnjega kronometra organizirali in s pomočjo Dušana Podgorška iz podjetja Blišč že pred 20. uro prebarvali lokalno krožišče, kjer so že nekaj dni prej postavili kolesa in transparente s spodbudnimi napisi.

Krožišče v Komendi je po novem obarvano v rumeno in belo barvo z rdečimi pikami, v čast rumeni, beli in pikčasti majici, ki jih bo nocoj oblekel Tadej Pogačar. Foto: Gašper Erce



Spontana odločitev: krožišče v barvah majic Toura

"Vse skupaj se je zgodilo povsem spontano. Takoj po kronometru so me klicali, ali lahko krožišče pobarvajo v rumeno in seveda sem z idejo strinjal," nam je povedal župan občine Komenda Stanislav Poglajen, ki danes čuti podobno kot večina slovenskih ljubiteljev kolesarstva.

"Pričakoval sem, da bo Tadej bil boj za belo majico, nisem pa pričakoval rumene," je priznal župan občine Komenda Stanislav Poglajen. Foto: Ana Kovač

"Pričakoval sem, da bo Tadej bil boj za belo majico, nisem pa pričakoval rumene," je priznal župan.

"Kaj vse to pomeni za Tadeja, za našo občino in Slovenijo se še ne zavedamo, je pa to nekaj izrednega. Fant je mlad, jutri bo dopolnil šele 22 let, in zmagal je kar na svojem prvem Touru. Neverjetno! Tadeja poznam že od malega, z njegovimi starši smo prijatelji, skupaj hodimo na rekreacijo, občasno odigramo partijo taroka, tudi včeraj dopoldne smo bili skupaj in spomnim se, da je beseda tekla o tem, da upamo, da bo ubranil belo majico.

Trepetali smo, da ne bi spet smel imel defekta in da bi zdržal do konca in ohranil 2. mesto, no, zgodilo pa se je veliko presenečenje. Tadej je iz sebe iztisnil zadnje atome moči. Že na štartu je bilo razbrati, da bo to njegov dan."

Foto: Reuters

Na vprašanje, ali se mu zdi, da mu je zaradi zmage, ki jo je izmaknil Rogliču nelagodno, je Poglajen dejal, da mu prav gotovo je, in da upa, da to ne bo skalilo njunega prijateljskega odnosa, a je pomirjen, ker je bilo že na začetku današnje etape razvidno, da njun odnos ostaja nedotaknjen.

Foto: Reuters

"Roglič je bil včeraj res potrt, a sem prepričan, da je poraz prespal. Ne bo ga pozabil, ne bo pa zaradi njega trpel. Že včeraj smo videli, kako je Tadeju čestital, marsikdo bi se takrat raje skril. Primož ni samo vrhunski športnik, ampak tudi vrhunska osebnost," je ocenil Poglajen.

Oglejte si fotografije iz Komende (foto: Ana Kovač)

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

V Komendo so danes pripotovali tudi navijači iz Kisovca, ki so še včeraj trepetali za svojega soseda, po šokantnem razpletu pa priznali premoč Pogačarju in mu namenili spodbudne aplavz.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Več sledi ...

Preberite še: