V Franciji častno mesto za Pogačarja, Balkanci nanj pozabil

Ljubitelji športa slavijo uspeh slovenskih kolesarjev na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu Touru. Fenomenalni uspeh mladega Tadeja Pogačarja je britanski BBC po izjemnem sobotnem kronometru postavil ob bok slovitemu Eddyju Merckxu, medtem ko po nedeljski potrditvi krone najboljšega evforije niso nadaljevali.

Kako tudi ne, Britancev tokrat ni bilo zraven. Enako velja za njegovega stanovskega kolega na Otoku, Guardian, ki je Pogačarja opisal kot kolesarja prihodnosti, a dodal, da je šlo za bizaren Tour, kjer so se dogajale čudne reči. Najprej kolaps prvega favorita Ineosovega Egana Bernala, ki je po hudi kalvariji dirko tudi predčasno končal, nato pa je v soboto vso prednost izgubil še Primož Roglič. Veliko so pisali tudi o koronaukrepih in težkem obdobju, a vse skupaj ne zmanjšuje Pogačarjevega uspeha. Pogoji so bili prav za vse enaki.

Tadej Pogačar je šokiral svet. Foto: Reuters

Drugače je bilo pri največjem francoskem športnem časniku L'Equipe, ki je zmagoslavje mladega Slovenca uvrstil na samo naslovnico, enako je storila tudi španska Marca. A vseeno, Španija kot Španija ostaja nogometna država, zato ne preseneča, da je tam bolj odmevalo razočaranje remi Reala na uvodni tekmi sezone kot pa kolesarstvo. Tudi v Italiji je prednost pred kolesarstvom dobil nogomet. Na Apeninskem polotoku je v ospredju zgodba vrnitve Artura Vidala, ki se je za milijon evrov iz Barcelone preselil k Interju, šele v sklopu kolesarstvo si lahko preberemo o "levjesrčnem" fantiču iz Komende, ki je v Franciji šokiral svet.

Na hrvaškem Indexu na prvi strani ne najdete kolesarstva, le spomnimo se, kaj se je dogajalo v slovenskih medijih, ko je Hrvaška na svetovnem prvenstvu 2018 osvojila drugo mesto.

Sprehodili smo tudi po balkanskih medijih. Hrvaški Index je povsem pozabil na kolesarstvo, ne najdemo ga na prvi strani. Imajo le nedeljsko vest, da je Pogačar postal najmlajši zmagovalec Toura po več kot sto letih in da je po Meckxu prvi, ki si je na eni dirki nadel tri majice (rumeno, pikčasto in tudi belo).

Malce bolj so se o ''nesmrtnem" Slovencu razpisali pri Jutranjem listu, ki je svoje bralce obvestili o tem, da slovenski šampion, ki ravno danes praznuje 22. rojstni dan, zaslužil okoli štiri milijone kun. Še manj lahko v ponedeljek preberemo v srbskih in bosanskih medijih. Srbi so se kajpak posvetili nogometnemu dogajanju in svojemu NBA-zvezdniku Nikoli Jokiću, ki je ponoči proti LA Lakers nesrečno, v zadnji sekundi ostal brez zmage. Tukaj je še drugi srbski junak Novak Đoković, ki se je uvrstil v finale Rima.

