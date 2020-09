89-letni dedek 'zelene majice' ganjen nad vnukovim uspehom #video

Če v svetu ne bi vladala pandemija novega koronavirusa, bi najpomembnejši dan v športni karieri svojega vnuka Sama Bennetta, ki je včeraj na Elizejskih poljanah oblekel zeleno majico najboljšega v točkovanju letečih in končnih ciljev, za nameček pa zmagal tudi v zadnji, najprestižnejši šprinterski etapi Toura, spremljal v živo v Parizu, tako pa je napete trenutke doživljal v domači dnevni sobi v mestu Clonmel na jugovzhodu Irske.

Sam Bennett je zeleno majico potrdil še z zmago na najprestižnejši šprinterski etapi Toura, zadnji etapi s ciljem na Elizejskih poljanah v Parizu. Foto: Reuters

Kot je povedal v intervjuju za irski radio Tipp, si je ogledal vse dirke, na katerih je nastopil njegov vnuk, zaslužen pa je bil tudi za njegovo prvo kolo.

"Z ženo Alice sva mu ga kupila za božič," je dejal in opisal ozadje nakupa.

Bennett in Pogačar sta si razdelila vse štiri majice Toura. Bennett je oblekel zeleno, Pogačar pa vse ostale. Foto: Reuters

"Ko so se z družino preselili iz Belgije, kjer je bil rojen, sem ga v dneh pred božičem dal na telefon in mu dejal, naj Božičku naroči, kaj si želi za rojstni dan. Zaželel si je kolo, in z ženo sva mu takrat kupila tricikel," je razkril dedek prvega irskega kolesarja, ki mu je po letu 1989 uspelo obleči zeleno majico. Pred njim je to uspelo samo rojaku Seanu Kellyju.

Bennett se je z družino pri štirih letih preselil iz Belgije, kjer je njegov oče Michael igral nogomet v lokalnem klubu Eendracht Wervik, v irsko mesto Carrick-on-Suir, domači kraj kolesarske legende Seana Kellyja.

