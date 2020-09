Sinovo zmago na Touru sprejela z mešanimi občutki #video

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je po izjemnem sobotnem kronometru v nedeljo kar nekoliko presenetljivo postal zmagovalec Dirke po Franciji. Enaindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je v nedeljo v rumeni majici varno prečkal ciljno črto na Elizejskih poljanah in postavil piko na i izjemnim predstavam na Touru. Na njem je blestel tudi na koncu drugi Primož Roglič.

Med tistimi, ki so v Parizu proslavili slovenske uspehe na najprestižnejši dirki na svetu, sta bila tudi starša Tadeja Pogačarja, ki sta čustveno pospremila izjemno zmago svojega sina. "Midva Tadeja nisva nikoli odpisala, ker je Tadej borec, ki se nikoli ne preda. Težko pa sva verjela, da se je to zgodilo. Ko smo spremljali vožnjo v kronometru, smo stiskali pesti zanj, hkrati pa bodrili Primoža, ki je izgubljal iz kilometra v kilometer. Bila sva res presenečena, nisva mogla verjeti, da se lahko vse skupaj odvije tako, kot se je," sta dogajanje v sobotnem kronometru pokomentirala trenutno verjetno najponosnejša starša v Sloveniji.

Družina Tadeja Pogačarja. Foto: Getty Images

"Midva sva si pred začetkom želela, da bi Roglič zmagal na Touru in da bi Tadej osvojil drugo mesto, pa da bi ob tem imel še belo majico in morda tudi pikčasto. Že to bi bil presežek za njegovo prvo udeležbo na takšni dirki. Zdaj pa res nimava besed. Vsakič, ko je nekdo prišel na oder za zmagovalce, je bil to Tadej. Nismo verjeli, da mu bo uspela tako dobra vožnja. Smo pa rezultat sprejeli z nekoliko mešanimi občutki, ker si nismo želeli, da bi prehitel Slovenca, sploh pa ne Primoža. Nismo veliko govorili, čestitala sva mu, dal mi je šopek, potem pa smo imeli vsi ogromno intervjujev, tako da ni bilo veliko časa," sta o dogajanju v Parizu še povedala Pogačarjeva, ki sta se medtem že vrnila v domačo Komendo.

Dumoulin: Nikoli ne morem biti tako dober na kronometru, kot je bil Pogačar Nizozemec Tom Dumoulin, nekdanji svetovni prvak v kronometru, na letošnji kolesarski Dirki po Franciji pa zvesti pomočnik slovenskemu asu Primožu Rogliču pri ekipi Jumbo-Visma, je zelo zadovoljen s svojo predstavo na Touru. Pravi, da je svoje naloge opravil bolje, kot je pričakoval, še vedno pa mu ne gre iz glave dosežek Tadeja Pogačarja. Ne toliko Slovenčeva skupna zmaga kot njegov izvrstni kronometer, na katerem ga je premagal za minuto in 21 sekund. "Res ne vem, kako mu je to uspelo. Jaz sem bil drugi, on pa me je premagal za minuto in 21 sekund. Vse meritve so pokazale, da sem bil na ravni prvenstva, ko sem postal svetovni prvak, on pa je bil toliko hitrejši. Nikakor ne morem biti nezadovoljen, vesel sem, da sem po vseh težavah, ki se jih imel, spet na najvišji ravni. A Pogačarjeva predstava je bila neverjetna, mogoče bi sam bil lahko kdaj odstotek hitrejši, nikakor pa ne pet odstotkov, kot bi bilo potrebno, da Slovenca premagam," se še vedno ne more načuditi vožnji slovenskega junaka.

