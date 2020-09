Prišel v Slovenijo in zatrdil: Prihodnje leto vas čakajo olimpijske igre!

Ko je Thomas Bach stopil na obrežje tacenske proge, sta se po brzicah mimo njega ravno spuščala novopečena evropska prvaka in podprvaka Benjamin Savšek v kanuju in Peter Kauzer v kajaku. "Kakšen konec tedna za Slovenijo! Osvajali ste kolajne na EP v kajaku in kanuju, Tadej Pogačar in Primož Roglič pa sta vladala na sloviti Dirki po Franciji. Slovenija je geografsko majhna. Na športni ravni pa ste pravi velikani. Navdušujete me predvsem s širokim razponom športov, v katerih ste uspešni," je dejal nekaj minut za tem, ko se je, ob uporabi mask in upoštevanju varnostne razdalje, znašel obkrožen s slovenskimi športniki.

Ko je bližnja Sava odnesla "klasične puhlice", se je predsednik Bach zazrl v kajakašico Evo Terčelj, ki ga je vprašala, ali ima za prihodnje poletje že rezervirano letalsko vozovnico za Tokio. "Imam. Tudi vi jo lahko. No, še pred tem morate poskrbeti za normo in si izboriti kvoto," je dejal prvi mož MOK in daj jasno vedeti, da nedavno stališče podpredsednika tega organa Johna Coatesa, ki je dejal, da bo Tokio gostil OI, ne glede na položaj v zvezi s koronavirusom, ni osamljeno.

Ukrepi, hitri testi in cepivo

Letošnja odpoved olimpijskih iger oziroma prestavitev, prva v več kot 100-letni zgodovini, ki ni bila povezana z vojno, je bila neizbežna. Čeprav pol leta pozneje bitka s covid-19 še zdaleč ni dobljena, pa je Bach s svojimi sodelavci prepričan o tem, da je slika vendarle precej drugačna. "Ne vemo povsem natančno, kako bodo potekale igre. Zgolj z ukrepi, s karanteno … Tudi okrog navijačev težko povem kaj bolj konkretnega. Vsekakor pa igre bodo. Še več, igre so športna luč na koncu tega predora," zagotavlja predsednik MOK.

"Zdaj znanstveniki vsekakor o virusu vedo več. Poleg tega vsi vemo, kakšni so osrednji ukrepi. Umivanje rok, socialna distanca, maske … Nadalje, kmalu bodo splošno dostopni hitri testi, ki bodo rezultate dali že 15 minut po testiranju. Pomemben element, ki krepi optimizem, pa je razvoj cepiva. Po pogovorih s številnimi državnimi veljaki in tistimi, ki razvijajo cepivo, smo lahko prepričani o tem, da bo cepivo na voljo že v začetku leta. Tudi z zalogami ne bo težav," je prepričan Bach.

Foto: MaPa

Tour, OP ZDA, liga prvakov … Mogoče je!

"Rad bi vas povabil na letalo v Tokio, a bom tja potoval pred vami. Pripraviti moram rdečo preprogo za vas," se je pošalil Bach in dodal, da nedavni odstop predsednika japonske vlade ne bo omajal skupnih naporov v pripravi na OI. "Zadnji tedni so pokazali, da so kljub težavam s koronavirusom mednarodna športna tekmovanja mogoča. Celo Tour de France, ki je logistično velikanski zalogaj. Spremljali smo zaključek nogometne lige prvakov. OP ZDA v tenisu in golfu, EP v kajaku in kanuju na divjih vodah. Ob pravih ukrepih sistem deluje," je prepričan ugledni športni gost.

"Pripravljamo se na različne scenarije. Zbiramo tudi izkušnje organizatorjev dosedanjih tekmovanj. Smo v stalnem stiku z WHO. Prilagajali pa se bomo situaciji čez deset mesecev. Pomembno pa je, da poskrbimo za pošteno pripravljalno in kvalifikacijsko obdobje," poudarja Bach, ki se je v Sloveniji že sestal s predsednikom vlade Janezom Janšo in resorno ministrico Simono Kustec, dan pa bo sklenil z udeležbo na dobrodelni slovesnosti, na kateri zbirajo denarna sredstva za Fundacijo Miroslava Cerarja, s katerimi pomagajo mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij.