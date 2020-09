Srebrni Peter Kauzer: Vesel, a tudi malce jezen #video

Foto: Grega Valančič / Sportida

Malce grenkega priokusa, a vseeno vesel in zadovoljen

"Zadovoljen sem z medaljo, malce pa se jezen zaradi dveh manjših tehničnih napak, ki sem jih naredil na progi. Brez teh napak bi danes lahko znova zmagal. Vseeno, biti drugi na evropskem prvenstvu ni mačji kašelj, tako da … (smeh op. p.) Če bi 20. protitočna vrata odpeljal tako, kot sem jih nameraval, bi bil spredaj, ampak kot sem že rekel, vseeno je super rezultat," nam je zadovoljno razlagal Kauzer.

V Pragi se čuti varnega

V finalni vožnji smo lahko videli kar nekaj gledalcev, a to so bili po besedah našega sogovornika v večini tekmovalci, trenerji in povabljeni gosteje (VIP). Kauzer je bil še pred kratkim nekoliko skeptičen do mednarodnih tekmovanj, a kot nam je zatrdil, se v Pragi počuti varnega.

"Vseskozi nosimo maske, si razkužujemo roke. Kar se tega tiče je dobro poskrbljeno in se počutim varnega. Tudi te dni sem bil v sobi ali pred hotelom. Skratka, povsem sem se izoliral, da ne bi bilo kaj narobe."

Peter Kauzer že vsa leta trenira pod budnim očesom svojega očeta (na mostu). Foto: Grega Valančič / Sportida

Prvič že pred 15 leti v domačem Tacnu

Za najboljšega slovenskega kajakaša je bila to že peta medalja ne evropskih prvenstvih. Prvo je dosegel pred 15 leti, ko je bil leta 2005 v domačem Tacnu drugi. Srebrn je bil še leta 2007 v Liptovskem Mikulašu in zdaj v Pragi. V svoji prepolni vitrini pa ima tudi dva naslova evropskega prvaka. Prvič je zmagal leta 2011 v Bratislavi, pred dvema letoma (2018) pa je slavil v Pragi.

Peter je že pred odhodom na prvenstvo poudarjal, da z dobro vožnjo lahko visoko pride. Zdi se, da je to evropsko prvenstvo, ki je bil do neke mere okrnjeno, opravil kot zares izkušen kajakaš. Svoje vožnje je iz teka v tek stopnjeval in za konec ohranil najbolje. Do novega evropskega zlata je srebrnemu olimpijcu zmanjkalo le 52 stotink.

"Še zmeraj mislim, da z vožnjo, ki jo znam odpeljati, lahko še vedno krojim vrh." Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj je povedal pred odhodom na EP? "Zadovoljen bi bil z medaljo, zadovoljen pa bi bil tudi še z enim naslovom," je pred odhodom na EP govoril Peter in poudaril: "Vem, da so Čehi zelo dobro pripravljeni, ker so pred kratkim imeli olimpijske kvalifikacije. Za preostale ne vem. Še zmeraj mislim, da z vožnjo, ki jo znam odpeljati, lahko še vedno krojim vrh."

Postaja že pravi športni fenomen

Peter Kauzer je kljub svojim 37-letom dokazal, da še vedno sodi v sam svetovni vrh. Pravzaprav Hrastničan iz leta v leto dokazuje, da postaja pravi športni fenomen, potem ko premaguje deset ali več let mlajše tekmece.

Peter Kauzer je imel letos kar nekaj domačih tekem, ki so mu prav prišle. Foto: Grega Valančič/Sportida

Že pred meseci nam je Peter Kauzer v pogovoru zaupal, da bo vztrajal še do leta 2024, ko bodo v Parizu olimpijske igre. Zdaj je tistim, ki so morda dvomili v njegovo, odločitev še enkrat več dokazal, da je vredno vztrajati, čeprav bo imel v Parizu štirideset let.

Sledijo še ekipni boji, v nedeljo pa se bodo za kolajne potegovali kanuisti in kajakašice.