Srebrni olimpijec nam je razkril presenetljivo odločitev #video

Peter Kauzer, srebrni kajakaš iz olimpijskih iger v Riu, je v času karantene sprejel pomembno in za marsikoga tudi presenetljivo odločitev. Hrastničan je bil eden izmed tistih, ki je bil še posebej zadovoljen, ko so sprostili omejitev gibanja občin, saj je to za njegove treninge še kako pomembno.

V času karantene se je Kauzer usedel v 40 let star čoln. Pravzaprav je bil to njegov prvi čoln, ki ga je imel še njegov oče. Kot nam je pojasnil, je z njim v mlajših kategorijah dosegel celo vrsto zmag. "Ko imam čas, grem malo za šalo v ta čoln. Šele takrat vidiš, koliko sta se spremenila tehnika veslanja in razvoj čolnov, ampak je vseeno prijetno.

Peter Kauzer je imel v času karantene nekaj več časa za razmislek in ob tem sprejel pomembno odločitev. Foto: Osebni arhiv

Peter Kauzer, zadnja leta eden najboljših kajakašev na svetu, je pri svojih treningih odvisen tudi od tacenske proge, kjer trenira na divji vodi. V času karantene je že močno pogrešal brzice in veslanje med vrati.

"Lepo je biti doma, ampak določene stvari začneš pogrešati. Zlasti če si vse življenje navajen potovati in trenirati. Ko kar naenkrat tega ne moreš početi, je vse drugače. Sicer sam vse skupaj gledam s pozitivne strani. Zelo cenim, da sem lahko doma s svojo družino. Kot aktivni športnik imam redko toliko časa, da lahko preživim čas s svojo družino," nam je uvodoma povedal dvakratni svetovni prvak, ki je v času karantene veslal v domačem Hrastniku.

Ob vsem tem dogajanju glede koronavirusa se sprašuje, ali bo letos sploh tekmoval na kakšni izmed tekem višje ravni. "V sredo smo lahko slišali, da je vprašanje, ali bodo sploh organizirane tekme, dokler ne bo cepiva. Ne vem, kaj se bo zgodilo. Rečem lahko, da pogrešam tekme, a po drugi strani moramo sprejeti stanje takšno, kot je."

Peter Kauzer je bil na OI v Riu srebrn. Kot kaže, bi rad svojo kariero nadaljeval do leta 2024. Foto: Reuters

Veliko možnosti je, da ga bomo spremljali tudi na OI v Parizu leta 2024

Že nekaj časa je jasno, da so olimpijske igre v Tokiu prestavljene na prihodnje leto. Ko smo pred dobrim mesecem govorili s Kauzerjem, je že takrat glede organizacije OI dejal, da nima smisla riniti z glavo skozi zid in da je zdravje vseeno na prvem mestu. Kmalu za tem so OI odpovedali in, kot je dejal, se zaradi tega zanj ni kaj dosti spremenilo. Peter je imel v tem času dovolj časa za razmišljanje o svoji nadaljnji karieri.

"Kar zadeva mene, se ni nič spremenilo. S tem sem pridobil še leto časa, da lahko popravim majhne napake, ki mislim, da jih še imam. Tudi kar zadeva mojo kariero, bi v vsakem primeru tekmoval še prihodnjo sezono. Glede na to, da bodo olimpijske igre prihodnjo sezono, mi potem do naslednjih olimpijskih iger ostaneta še dve sezoni. Drugače je, če imaš pred sabo štiriletni ciklus … Torej ostaja možnost, da bi tekmoval do leta 2024," nam je razkril Kauzer, ki je hitro izračunal, da bo takrat star okroglih 40 let.

Ne za vsako ceno Peter Kauzer komaj čaka, da se spusti po tacenskih brzicah. Foto: Nina Jelenc

Da se bo zares potegoval za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, ki bi bile lahko že njegove pete zaporedne, si je postavil kar nekaj pogojev. Prvi je njegovo zdravje, prav tako bo veliko odvisno od njegovih rezultatov.

"Če bom videl, da ne bom blizu najboljšim, se mi zdi nesmiselno nadaljevati in na ta način na svojo kariero dajati črno piko. Škoda moje energije, da bi se boril za dvajseto mesto. Tega ne želim. Toliko sem kritičen do sebe, da bom poskušal kariero končati na najvišji mogoči ravni. Kdaj bo to, še ne vem točno."

Peter Kauzer je pred leti staknil poškodbo rame in moral kar nekaj časa počivati.

S takšnim premorom se je enkrat že srečal

"To zame ni nič novega," se je pošalil 36-letni slovenski športnik, ko smo govorili o dolgem premoru zaradi koronavirusa. Peter si je pred leti poškodoval ramo in kar štiri mesece ni sedel v čolnu, tako da v času karantene resnejše krize ni imel, saj je lahko vseeno treniral. Sprva so bili to normalni trening, a ko je uradno postalo jasno, da je odpovedano evropsko prvenstvo, je ritem treningov nekoliko spustil.

"Od takrat naprej sem bil enkrat na dan na vodi za svojo dušo, vzdrževal splošno pripravljenost in ohranjal občutek za drsenje čolna. Zdaj se sicer govori, da bi bile lahko tri tekme svetovnega pokala konec oktobra in začetek novembra, čeprav ne vem, kako bodo vse skupaj izpeljali. Sam dvomim o tem, saj nekateri tekmovalci ne morejo normalno trenirati. Sam si želim, da bi imeli vsi tekmovalci enake pogoje za treniranje, in potem vidimo, kdo je najboljši."