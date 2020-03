Peter Kauzer, najboljši svetovni kajakaš na divjih vodah zadnjih let, se letos pripravlja že na svoje morebitne četrte olimpijske igre, ki naj bi bile poleti v Tokiu. V zadnjih dneh se je zaradi koronavirusa situacija obrnila povsem na glavo. Za zdaj še ni jasno, kako bodo izpeljali izbirne tekme za slovensko ekipo, ki bo potovala na Japonsko. In kako te dni potekajo njegovi treningi, če sploh?

Peter Kauzer v teh dneh trenira samo v domačem Hrastniku. Foto: Sportida

"Grem samo na trening in s treninga domov"

"Nisem samo doma. Po eni strani imam srečo, da v Hrastniku trenutno ne vesla nihče drug, razen mene. Grem samo na trening in s treninga domov. Naš klub je zaprt. Fitnes smo razkužili in ga uporabljam samo jaz. Uradno, vsaj za zdaj, v Zasavju ni potrjenega primera, ampak na to se ne smemo zanašati. Dejstvo je, da ne morem kar prekiniti treningov, glede na to, kakšna tekmovanja naj bi bila letos na sporedu," nam je uvodoma povedal naš sogovornik.

Kauzer ima v tem trenutku normalne pogoje za trening. Deloma je prikrajšan za trening na divji vodi, kar ga v tem trenutku ne skrbi, saj je letos že veliko treniral na brzicah. "V Avstraliji sem na divji vodi treniral dva meseca in pol. Tudi še prejšnji teden, dokler niso vsega zaprli, sem vsak dan treniral na progi v Tacnu. Kakor imam informacije, je proga v Tacnu zaprta. Tacenski klub tudi, tako da ni nobenega smisla, da bi se vozil v Ljubljano," razmišlja 36-letni slovenski športnik, ki ima nekaj manjših brzic tudi nad domačim klubom.

Peter Kauzer poziva: Ostanite doma. Foto: Osebni arhiv

Doma se držijo pravil

Sicer tudi on zelo upošteva pravila, ki jih v zadnjih dneh sporočajo v državi. Njegova dnevna pot je samo pot do kluba in nazaj. Peter je že tudi pred nekaj dnevi na družabnem omrežju objavil fotografijo s svojega kavča in pozvali ljudi, naj ostanejo doma. Ta čas preživlja z ženo in hčerko. "Radi smo skupaj. V nedeljo smo šli skupaj v naravo. Gremo tja, kjer ni nikogar. Doma se držimo pravil in delamo na preventivi."

"Italijani imajo res ostre ukrepe" Treniranje v skupinah zdaj nikakor ne pride v poštev. Foto: Gulliver/Getty Images

Naš kajakaš je v stikih tudi z italijanskimi tekmovalci in trenerji, kjer je stanje veliko bolj resno kot trenutno v Sloveniji. V nedeljo je govoril z Danielom Molmentijem, olimpijskim prvakom iz Londona in današnjim trenerjem italijanske reprezentance.

"Oni imajo res ostre ukrepe. Že pred časom so imeli pravilo, da so lahko trenirali le olimpijski kandidati. Na progi je lahko le eden tekmovalec in se potem izmenjujejo. Nekateri drugi tekmovalci so obtičali celo v Avstraliji. Slovaški tekmovalci, ki so včeraj prišli domov iz Avstralije, so morali do danes priti domov, ker Slovaška zapira meje. Vsi ti tekmovalci so morali iti v samoizolacijo za 14 dni, kar pomeni, da toliko časa ne morejo trenirati."

"V prvi vrsti ni pomemben največji športni dogodek, ampak zdravje in življenje ljudi." Foto: Stanko Gruden, STA

Meni, da lahko speljejo olimpijske igre, a …

Peter Kauzer ima z olimpijskimi igrami že kar nekaj izkušenj. Sam misli, da jih lahko speljejo, a se ob tem sprašuje, ali je smiselno v vsakem primeru riniti z glavo skozi zid.

"To je največji dogodek in že v štartu bi izgubile čar, če bi potekale brez gledalcev. V prvi vrsti ni pomemben največji športni dogodek, ampak zdravje in življenje ljudi. Iz tega moramo izhajati. Do zdaj še nismo imeli takšnih razsežnosti. Mislim, da v takšnih primerih ne moreš stvari predvidevati, čeprav imaš napisana pravila," nam je še povedal Kauzer, ki si želi, da bi ljudje čim bolj upoštevali ukrepe in priporočila.