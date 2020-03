Tudi nad kajakaše in kanuiste je "pljusknil" koronavirus

Slovenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah so tik pred začetkom sezone, ki bo zanje še kako pomembna. Letos jih čakajo še kako pomembne izbirne tekme, ki bodo določile potnike na olimpijske igre. A tudi pri divjevodaših se zaradi koronavirusa zapleta začetek sezone.

Kar nekaj tekem visi v zraku

Najboljši slovenski kajakaši in kanuisti bi morali imeti 11. in 12. aprila prve izbirne tekme za slovensko reprezentanco in olimpijsko ekipo v italijanski Ivrei, a so zaradi znanih razlogov te odpovedane. Uvodne izbirne tekme bodo izpeljali na domačih tleh.

Že ta konec tedna naj bi bila v Tacnu na sporedu mednarodna tekma, a je po besedah Andreja Jelenca, direktorja kajakaške zveze, izvedba dogodka negotova. Velik vprašaj visi tudi nad evropskim prvenstvom v Londonu. To naj bi bilo v sredini maja, tekma pa naj bi bila tudi zadnje sito za slovensko olimpijsko ekipo v kajaku in kanuju na divjih vodah.

Na srečo naši najboljši tekmovalci težav s pripravami na novo sezono niso imeli. Vsi so bili na pripravah v tujini, ko koronavirus še ni bil tako razširjen.

Foto: Instagram

Peter Kauzer, srebrni z olimpijskih iger v Riu de Janeiru, je tako kot že zadnjih nekaj let glavnino priprav opravil v Avstraliji. Hrastničan je v preteklosti že povedal, da je Avstralija zanj kot drugi dom. Če v zadnjih tednih po Evropi "straši" koronavirus, se je on bolj bal avstralskih požarov, a k sreči niso dosegli območja, kjer je treniral. "Ni mi bilo dolgčas in prav nič se mi ni mudilo domov. Lahko bi še dva ali tri tedne ostal v Avstraliji," je povedal zadnja leta eden od najboljših kajakašev na svetu.

Eva Terčelj se prilagaja trenutnim razmeram

Svoj del priprav je opravila kajakašica Eva Terčelj, aktualna svetovna prvakinja, ki se je pripravljala v Londonu in v Združenih arabskih emiratih. "Zdaj je nova sezona in treba se je na novo pripraviti. Letos smo se odpravili v London in v Združene arabske emirate. S pripravami sem zadovoljna, v zadnjem obdobju se bomo morali prilagajati in spreminjati program glede na to, kar se dogaja. Na trenuten položaj se navajamo in poskušamo iz tega dobiti čim več. Za zdaj sem zadovoljna," je povedala ljubljanska kajakašica. Eva Terčelj je aktualna svetovna prvakinja. Foto: Nina Jelenc

Urša Kragelj je navajena stisniti zobe Foto: Twitter

Po nesrečni poškodbi se vrača Urša Kragelj, ki je morala lani izpustiti vso sezono. Primorska kajakašica je zadovoljna z napredkom, a še vedno čuti bolečino. "Navajena sem stisniti zobe, tako da bom tudi to prestala. Vesela sem, da imam tako dobro ekipo. Dobro sodelujemo in tudi odnosi so dobri. Predvsem je najbolj pomembno zame, da uživam v veslanju," je povedala Kragljeva, ki upa, da prihajajoče tekme ne bodo odpadle.

Benjamin Savšek je zmagal na pripravljalni tekmi v Avstraliji. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Savšek ima zmago že v žepu

Priprave sta opravila tudi Luka Božič, tretji z zadnjega svetovnega prvenstva, in Benjamin Savšek. Prvi je treniral v francoskem Pauu, medtem ko je Benjamin Savšek skupaj s Kauzerjem treniral v Avstraliji. Savšek gre v sezono zelo optimistično, potem ko je v deželi "tam spodaj" osvojil tekmo.

"Treningi in pogoji so bili super. S Petrom sva veliko delala skupaj in tudi tekma oziroma zmaga je znak, da sem se dobro pripravljal. Veselim se že začetka letošnje sezone," je povedal Savšek.