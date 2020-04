Iz Ljubljane pobegnil pred koronavirusom

Luka je po poklicu profesionalni športnik, a se je lani odločil, da bo ob tem v Kobaridu oddajal apartma in se na ta način vključil v turizem.

"Opravljajo mi dela na hiši, tako da imam vseeno kar nekaj dela. Tukaj imam prijavljeno začasno prebivališče, tako da sem trenutno kar tu. Imam pet minut do Soče. Vidim, da imam trenutno od vseh najboljše pogoje," nam je uvodoma povedal Božič, ki zdaj v hiši nima gostov, a upa, da se bo stanje pri nas kmalu izboljšalo.

Luka Božič se je začel od lani ukvarjati tudi s turizmom. Foto: Žiga Koren

Upa, da bodo ljudje še vseeno potovali

Vložek v objekt (Pr' Kramarju) je bil velik, a k sreči Luka ni vzel posojila. Razkrije, da je delo v turizmu zanj le dodatek k tistemu, s čimer se prvotno ukvarja.

"Vseeno smo računali, da bomo imeli letos več gostov. Lani smo šele začeli in imeli odprto le pol sezone. Letos bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Težava je to, da ne vemo, ali bodo ljudje v krču in si ne bodo upali potovati. Upam, da se bo do glavne sezone umirilo in da bodo začeli prihajati tudi gostje. V Kobaridu smo malo odmaknjeni in morda ljudje ne bodo hodili toliko v mesta, ampak se odločili za odhod v naravo."

"Ko je nastopila karantena, sam nekako že pričakoval, kaj se bo zgodilo." Foto: Nina Jelenc

Primorski kanuist, ki je bi lani na svetovnem prvenstvu v Španiji tretji, je že dvakrat tekmoval na olimpijskih igrah, a takrat še v dvojcu s Sašem Taljatom. Letos je napadal olimpijske igre v Tokiu v kanuju enosedu, a bo moral počakati na prihodnje leto.

"Ko je nastopila karantena, sam nekako že pričakoval, kaj se bo zgodilo. Pritiski velikih držav so bili (pre)veliki, da bi olimpijske igre lahko izpeljali. Predvideval sem tudi, da jih bodo prestavili na isti termin prihodnje leto. To mi ne predstavlja težav. Dobro je, da jih niso odpovedali, ampak samo prestavili. Sam se bom na njih pripravil tako kot to leto. Že letos sem bil zelo dobro pripravljen za to, da bi se uvrstil v ekipo in tam pokazal dobre vožnje. Nisem razočaran. Težje mi je, ker ne vem, kdaj se nam bo sezona začela. Štirinajst dni samo čakamo. Sem aktiven, ampak ne delamo posebnih stvari, ker vemo, da vsaj še dva meseca ne bo sezone."

"Upam, da bodo tekme, ki so jih zdaj odpovedali, prestavili na poznejši čas. Mislim, da lahko tekmujemo do konca septembra ali celo še oktobra. Že tako imamo malo tekem in letos bi rad tekmoval na čim več tekmah."

Foto: Nina Jelenc

V Kobaridu je življenje boj mirno

S treningi je vztrajal do 16. marca, saj so do takrat upali, da se bodo stvari v enem mesecu umirile. A ko so videli, kakšne so razsežnosti, so začeli količino treningov nekoliko zmanjševati. Luka še vedno opravi en ali dva treninga na dan.

"Predvsem treniram doma in grem v Kobaridu veslat na Sočo. Tukaj imam vse in še dobro, da sem se preselil sem, ker v Ljubljani je težko že, ko greš v trgovino. Tukaj je bolj prazno, turistov ni ... Delam vse, kar mislim, da je ta trenutek dobro za nadaljevanje sezone."

Njemu je "padlo dol", trenerju vsekakor ne "Trenutno je težko in malo nam je 'padlo dol'." Foto: Nina Jelenc

V tem času s treningi vzdržuje osnovno pripravljenost. Z Borutom Javornikom je v stiku skoraj vsak dan. Ta želi v tem času svoje varovance čim bolj motivirati, saj jim ni lahko. To priznava tudi naš sogovornik.

"Trenutno je težko in malo nam je 'padlo dol'. Vsaj meni, glede na to, kaj se je zgodilo. Seveda nam Borut pošilja program, ki je dobro usmerjen za ta čas. Še vedno se pogovarjamo in čakamo. Računam, da bomo kmalu vedeli, kdaj bodo prve tekme. Na ta način se bomo znali organizirati. Če bodo omilili ukrepe, računam, da bi se lahko kmalu vrnil v Ljubljano, kjer bomo lahko začeli trenirati."