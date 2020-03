Še Bela hiša pravi, da je ta šport v času koronavirusa najvarnejši #video

Anja Osterman, kajakašica na mirnih vodah, skupaj s Špelo Ponomarenko Janić te dni trenira v Avstraliji. Pravzaprav sta zaradi zapiranja letališč in mej "ujetnici", kar ju trenutno ne moti. Anja nam je iz prve roke povedala, kakšne so trenutne razmere v Avstraliji, veseli pa jo, da je Bela hiša v tem času kajak razglasila za najvarnejši šport.

"Lahko rečem, da smo že mesec in pol nekako v karanteni, saj gremo iz hiše neposredno na vodo in v fitnes." Foto: Osebni arhiv

Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić sta eni izmed glavnih kandidatk za osvojitev medalje na OI v Tokiu. V tem pripravljalnem obdobju sta povsem osredotočeni na največjo tekmo sezone. Primorski kajakašici že sedem tednov trenirata v Avstraliji in po besedah Ostremanove vse poteka po načrtih, ne glede na trenutni položaj s koronavirusom.

"Večjih sprememb zaradi koronavirusa še ne vidimo. Imamo to prednost, da živimo v hiši ob kanalu, in tukaj imamo tudi kajake. Lahko rečem, da smo že mesec in pol nekako v karanteni, saj gremo iz hiše neposredno na vodo in v fitnes. Po mestu ne hodimo veliko. Že zato ne, ker smo utrujeni od treningov. Za nas so glavni cilj priprave, ne ogled mesta. Edino, kar nas malo skrbi, je to, da bi odpovedali tekme. Mi bi to radi izvedeli čim prej, da vidimo, ali moramo spremeniti potek treninga. Za zdaj nas to ne skrbi, ampak bi raje izvedeli čim prej," nam je uvodoma v pogovoru povedala Anja.

Že konec februarja je v trgovinah zmanjkalo toaletnega papirja

Na internetu smo pred dnevi videli, kako so se v eni izmed avstralskih trgovin dobesedno stepli zaradi toaletnega papirja. V slovenskem taboru pretepa niso videli, so pa videli povsem izpraznjene police in bili presenečeni.

"Nam je bilo sicer smešno, saj se tukaj sploh še ne pozna, da je koronavirus. Za takšno povpraševanje po toaletnem papirju, ne vemo. Pozneje smo ga dobili, ampak res je bilo zanimivo, da ni bilo toaletnega papirja, medtem ko je bila vsa preostala hrana na voljo. Je pa res, da je bilo včeraj (z Anjo smo se pogovarjali v ponedeljek, op. p.), ko smo šli v trgovino Aldi, ki je v Sloveniji znana kot Hofer, 70 odstotkov trgovine prazne. Naslednji dan je bila že založena. To je bilo prvič, odkar smo tukaj, druge trgovine so bile medtem običajno založene."

Na tekočem so z vsem, kar se dogaja v Evropi Lokali v mestu so odprti, a tja gredo le redko. Foto: Osebni arhiv

Ne glede na pomanjkanje toaletnega papirja življenje v Avstraliji teče po ustaljenih tirnicah. Lokali so tam odprti, ljudje hodijo v službe in tudi šole so odprte. Prav tako še ni kakšne večje panike.

"Lahko, da se bo še kaj razširilo, a upam, da se ne bo. Po poročilih vidim, da je v Evropi velika panika. Za zdaj lahko rečem, da smo tukaj na boljšem, glede na to, kakšne so razmere doma. Sklepamo, da bomo morali podaljšati bivanje tukaj, kar je tudi bolje za nas," ugotavlja Anja. Dodaja, da so na tekočem s stanjem v Evropi.

"Vidimo, da zapirajo letališča, tako da sploh nimamo možnosti priti domov. Tukaj imamo boljše pogoje za treniranje. Načeloma smo imeli namen odpotovati domov 30. marca, a nima smisla, da hodimo nazaj. Podaljšali bomo bivanje tukaj in s tem nimamo težav. Če bo do 30. marca položaj pri nas kaj boljši, na kar tudi sama upam, pa bomo prišli domov tako, kot smo načrtovali. A za zdaj slabo kaže. Vse skupaj spremljamo in smo v stiku z domačimi. Govorili smo tudi z najemodajalko, ki nam je dejala, da lahko podaljšamo bivanje. Letalske vozovnice tudi ni težko prestaviti."

Bela hiša je v času koronavirusa kajak razglasila za najvarnejši šport. Foto: zajem zaslona

Beli hiša je v tem času kajak razglasila za najvarnejši šport

Čeprav so njihove poti do doma večinoma zaprte, so njihove misli usmerjene v trening in na najpomembnejšo tekmo v letošnji sezoni - olimpijske igre. Anjo je razveselil zapis, ki ga je prebrala na internetu. Ta zapis je prišel celo iz Bele hiše (uradne rezidence predsednika ZDA, op. p.). "Zasledila sem, da je kajak v takšnih razmerah najvarnejši šport. Sam si na vodi in na ta način se ne moreš okužiti. Vesela sem te ugotovitve," nam je v smehu povedala 27-letna slovenska športnica.

Konec novembra je Kajakaška zveza Slovenije Špelo in Anjo pričakovano razglasila za najboljši kajakašici na mirnih vodah. V tej disciplini sta dekleti pri nas praktično brez konkurence. Primorska naveza je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Szegedu osvojila srebrno in bronasto kolajno, na tekmah svetovnega pokala sta dekleti osvojili dve zlati, srebrno in bronasto medaljo, sezono pa končali na prvem mestu svetovne jakostne lestvice med ženskimi kajakaškimi dvojci.