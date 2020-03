Čas koronavirusa preživlja v slogu filmskega junaka

Vsak posameznik te dni na svoj način preživlja čas. Na prav poseben način ga preživlja Eva Terčelj, aktualna svetovna prvakinja v kajaku in kanuju na divjih vodah. Eva navodila države in zdravniških strokovnjakov jemlje zelo resno in se ob domačih opravilih zabava.

Eva Terčelj je lani na svetovnem prvenstvu ugnala vso svetovno konkurenco in prvič v karieri postala članska svetovna prvakinja. Ljubljanska kajakašica se je v novo sezono podala z velikimi apetiti in pričakovanji, saj naj bi bile letos na sporedu olimpijske igre in je ena izmed glavnih kandidatk za uvrstitev v slovensko olimpijsko ekipo.

"V tem času se zadržujem bolj doma. Torej, če res ni potrebno, potem sem doma." Foto: Sportida

Če res ni potrebno, ostanem doma

Tudi v njen trenažni proces je močno zarezal koronavirus, zato so prilagojeni tudi njeni treningi. "Nekaj dni je od tega, kar so ukrepe še bolj zaostrili. V tem času se zadržujem bolj doma. Torej, če res ni potrebno, potem sem doma. Klubi so zaprti in tudi skupinskih treningov nimamo. To pomeni, da trenira vsak sam. Tekme so za zdaj odpovedane in smo v bistvu na čakanju," nam je uvodoma povedala aktualna svetovna prvakinja.

V slogu Karate Kida poziva: Bodi odgovoren in spoštuj priporočila!

Eva določene treninge naredi tudi doma. To pa ni edino opravilo, ki se ga Eva loti doma. Pred dnevi je objavila fotografijo, kako se je doma lotila generalnega čiščenja stanovanja in ob tem sporočila: "Bodi odgovoren in spoštuj priporočila! Idealen čas, da za trenutek umirimo tempo življenja in si vzamemo čas zase. Z malo iznajdljivosti se da marsikaj, jaz že uvajam nove načine treninga," je zapisala 28-letna slovenska športnica in se ob svojem čiščenju spomnila na film Karate Kid.

Čakala bo na odločitev in trenirala. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

V zadnjih dneh so vse večja ugibanja, ali bodo olimpijske igre v Tokiu sploh speljali. Japonski premier Shinzo Abe je še v soboto trdil, da priprave na največji športni dogodek potekajo nemoteno. Danes pa je Thomas Bach, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), sklical posebno videokonferenco z vodilnimi možmi mednarodnih športnih zvez, kjer bodo govorili o rezervnih scenarijih za obdobje, ko lahko bolezen covid-19 povzroči še več težav, predvsem v Evropi in ZDA.

Eva je na olimpijskih igrah tekmovala leta 2012 v Londonu in ne ve, kakšno odločitev lahko pričakuje. Počakala bom, kako se bo odvijalo. Kar lahko naredim, je, da ostajam pripravljena in se prilagajam na trenutno situacijo," nam je za konec povedala Terčeljeva.