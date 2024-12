Kajakaška zveza Slovenije je v Stari mestni elektrarni organizirala tradicionalno prireditev Kajakaš leta, na kateri so obudili spomine na uspehe iztekajočega se leta ter nagradili najboljše tekmovalke in tekmovalce, ki so se z letošnjih največjih tekmovanj vračali s kolajnami. Naziva športnice leta KZS se je veselila Eva Terčelj, najboljši športnik leta KZS pa je postal Žiga Lin Hočevar.

Kar 29 tekmovalk in tekmovalcev se je v sezoni 2024 povzpelo na zmagovalne stopničke svetovnih in evropskih prvenstev v konkurenci članov, mlajših članov in mladincev ter svetovnih pokalov. Izbor znova ni bil enostaven.

Naziva najboljšega športnika leta Kajakaške zveze Slovenije v letu 2024 se je veselil Žiga Lin Hočevar. Za 17-letnim Ljubljančanom je enkratna sezona. Šele drugo leto, ko so mu tekmovalna pravila mednarodne zveze sploh dovoljevala nastope na tekmovanjih najvišje ravni, je poskrbel za nepozabno sezono.

Ta nagrada mu pomeni zelo veliko. Foto: Damiano Benedetto

"Ne predstavljam si še povsem, kaj to pomeni"

"To je prvi članski naziv. To je nagrada, ko se mi zdi, da je moje trdo delo potrjeno. Vsi vemo, kakšna je konkurenca pri nas za to nagrado. Tukaj so Benjamin Savšek, Luka Božič, Peter Kauzer, vsi tekmovalci v spustu … Res je bila velika želja, da bi to enkrat osvojil. Lani, ko sem bil še drugič izbran za mladinca leta, sem si rekel, da grem prihodnje leto po veliko nagrado. Nekako sem verjel, da mi to lahko uspe, samo sem vedel, da so letos olimpijske igre in da ne bom imel možnosti tekmovati na njih. Na koncu sem si rekel, da če mi v sezoni res uspejo dobri rezultati, se da uspeti tudi brez nastopa na olimpijskih igrah. Na koncu mi je uspela zelo dobra sezona. Ne predstavljam si še povsem, kaj to pomeni. Zdi se mi, da je to zelo prestižna nagrada," je povedal Žiga Lin Hočevar, ki pa še ne ve povsem, kam bo doma postavil to prestižno lovoriko.

Pri 16 letih je postal evropski prvak, potem je še nadaljeval

Najprej je na domačem članskem evropskem prvenstvu v Tacnu priveslal do posamičnega in ekipnega naslova evropskega prvaka, in to še pri nedopolnjenih 17 letih. Sledila sta prva zmaga na tekmah za svetovni pokal, do katere je v kanuju priveslal v Augsburgu, pa drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala med kanuisti. Blestel je tudi na svetovnem in evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane. Osvojil je naslova mladinskega svetovnega prvaka v kajaku in kanuju, bil drugi v kajakaškem krosu ter imel ekipno kolajno v kanuju med mlajšimi člani. Štiri kolajne je osvojil tudi na prvenstvu stare celine, kjer je v posamični konkurenci postal mladinski evropski prvak v kanuju, bil drugi v kajaku ter tretji v kajakaškem krosu, postal pa tudi ekipni evropski prvak do 23 let v kanuju.

Hkrati je Žiga Lin Hočevar postal tudi najboljši tekmovalec na divjih vodah ter mladinec leta in tako zadržal naziv najboljšega tekmovalca do 18 let, ki si ga je priboril že lani.

Eva Terčelj je letos tekmovala tudi na olimpijskih igrah. Foto: Reuters

Evi Terčelj prestižen naslov že šestič

Najboljša športnica leta KZS in najboljša tekmovalka na divjih vodah je šestič postala Eva Terčelj, ki je bila najboljša že v letih 2011, 2014, 2019, 2020 in 2021. Tudi ona se je na domači progi veselila zlate kolajne na evropskem prvenstvu, in sicer v ekipni vožnji kajakašic, ter tako ponovila uspeh iz leta 2017, ko so bile kajakašice prav tako evropske ekipne prvakinje na Savi. Nadaljevala je z zmago na tekmi svetovnega pokala v Augsburgu, kjer je prvič stopila na najvišjo stopničko v kajakaškem krosu, v slalomu pa je osvojila še srebro in bron v La Seu d'Urgellu in Ivrei.

Mia Medved in Anja Osterman Foto: Nina Jelenc

Na mirni vodi najboljši Anja Osterman in Mia Medved

Najboljši tekmovalki na mirnih vodah sta tokrat dve, in sicer Anja Osterman in Mia Medved. Primorki sta na junijskem evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Szegedu osvojili srebrno kolajno v ženskem kajakaškem dvojcu na 200 metrov, bili pa tudi del mešanega četverca, ki je na svetovnem prvenstvu v Uzbekistanu osvojil četrto mesto.

Najboljši tekmovalec na mirnih vodah je postal Anže Urankar. Ljubljančan je letos sicer ubranil naslov svetovnega prvaka v sprintu na divjih vodah tako posamično kot ekipno, a za njim je tudi odlična sezona na mirnih vodah. V mešanem kajakaškem četvercu je bil četrti na svetovnem prvenstvu v Uzbekistanu, na istem prvenstvu je bil peti na 200 metrov, osvojil je šesto mesto na evropskem prvenstvu na tej razdalji, na prvenstvu stare celine pa je bil sedmi v dvojcu.

Naja Pinterič Foto: Nina Jelenc

V kategoriji mladincev je bila najboljša Naja Pinterič

Naja Pinterič je bila znova izbrana za najboljšo mladinko leta. Tekmovalka čateškega kluba je na svetovnem mladinskem prvenstvu v Liptovskem Mikulašu postala svetovna prvakinja v kajakaškem krosu, na evropskem mladinskem prvenstvu pa je v posamičnem kajakaškem krosu priveslala do brona. Prav tako tretja je bila na mladinskem EP tudi na ekipni tekmi kajakašic.

Maks Frančeškin Foto: Sportal

Najboljši trener leta je drugo leto zapored Maks Frančeškin, trener spustaške reprezentance. Njegovi varovanci Anže Urankar, Simon Oven in Ana Šteblaj so se veselili kolajn na svetovnem prvenstvu v spustu v Španiji. Urankar je postal svetovni prvak v sprintu na divjih vodah, Oven je bil najboljši v klasičnem spustu, ekipa kajakašev je v sprintu prav tako posegla po zmagi, Ana Šteblaj pa je bila tretja v sprintu med kajakašicami.

Bronasto plaketo KZS je prejel Peter Gale, ki je v zadnjem desetletju pokazal izjemno srčnost in predanost kajakaštvu ter kot vodja tehnične ekipe postal nepogrešljivi del organizacijske ekipe največjih kajakaških tekmovanj pod okriljem Kajakaške zveze Slovenije.

Posebna priznanja za vrhunske športne dosežke so prejeli vsi tekmovalci, ki so se letos z največjih tekmovanj vračali s kolajnami, poleg nagrajencev v glavnih kategorijah tudi Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Luka Božič, Eva Alina Hočevar, Ajda Novak, Alja Kozorog, Lea Novak, Simon Oven, Nejc Žnidarčič, Ana Šteblaj, Anže Pikon, Matevž Manfreda, Nejc Polenčič, Juš Javornik, Lan Tominc, Matej Trojanšek, Ula Skok, Sara Globokar, Tjaš Til Kupsch, Blaž Mihelič, Jon Šenk in Matija Preskar.

Veliko prekmalu se je poslovil Matjaž Savšek. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Z minuto molka so se poklonili Matjažu Savšku

Na prireditvi so se z minuto molka poklonili Matjažu Savšku, neutrudnemu kajakaškemu delavcu in zanesenjaku, ki je pustil neizbrisen pečat s svojim delom tako v Kajak kanu klubu Tacen kot na Kajakaški zvezi Slovenije in je mnogo prekmalu umrl pretekli teden.

Posebna zahvala pa je bila namenjena tudi vsem sponzorjem, partnerjem in donatorjem, brez katerih ne bi mogli dosegati vrhunskih rezultatov in uresničevati visokih ciljev. Njihov prispevek je ključen tako pri podpori vrhunskemu športu, razvoju športa in vzgoji mladih talentov kot pri organizaciji največjih tekmovanj v Sloveniji.

