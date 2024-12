Za takšne stvari potrebuješ precej poguma #video

Skupina štirih kajakašev je dosegla zgodovinski podvig, potem ko so prvič v zgodovini preveslali reko Ivindo v Gabonu. Za takšen podvig moraš imeti tudi kar nekaj poguma.

Njihova neverjetna avantura je bila dolga 145 kilometrov, kjer so se prebijali mimo brzic in slapov neokrnjene vodne poti afriškega deževnega gozda. Gre za pomemben mejnik v svetu kajakaštva na divjih vodah.

Za raziskovanje divje narave so člani ekipe uporabili napredno tehnologijo in s tem omogočili edinstvene posnetke slapov in brzic z različnih kotov. Ta ekspedicija ni pomenila le športnega uspeha, temveč tudi prispevek k večjemu razumevanju narave ene najbolj divjih rek na svetu.

