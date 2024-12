V kajaku in kanuju na divjih vodah se s prihodnjo sezono obetajo spremembe, ki so jih v slovenskem taboru predlagali že pred dvajsetimi leti, nam je v pogovoru razkril Andrej Jelenc, direktor kajakaških reprezentanc.

Že dolga leta so se nekateri zavzemali, da bi spremenili format kajakaških tekem na najvišji ravni, saj so bila ta po mnenju nekaterih preveč razvlečena. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh kvalifikacijskih voženj, polfinala in finala. Od prihodnje sezone bodo tekme svetovnega pokala, razen finala svetovnega pokala, nekoliko drugače organizirane.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Še vedno ne bo vse poenoteno

Mednarodna kajakaška zveza je namreč sprejela pravilo, da bodo imeli tekmovalci na tekmah svetovnega pokala v slalomu na sporedu le eno kvalifikacijsko vožnjo in finale, kjer bo po novem namesto desetih tekmovalo 12 najboljših iz kvalifikacij. Na finalni tekmi in na svetovnem prvenstvu bo format tekme še vedno malo drugačen.

"Finalna tekma svetovnega pokala bo še vedno vsebovala polfinalno vožnjo, kar pomeni, da bo finalna tekma svetovnega pokala v Augsburgu imela kvalifikacije, 30 se jih bo uvrstilo v polfinale in potem 12 tekmovalcev v finale. Svetovno prvenstvo pa bo še vedno v klasičnem formatu. Torej dva teka kvalifikacij, polfinale in finale. To pomeni, da so različni formati za različne ravni tekmovanja," nam je uvodoma povedal Andrej Jelenc.

Kako se bo 40-letni Peter Kauzer navadil na nov format tekmovanja? Foto: Ana Kovač

Ob tem se postavlja vprašanje, kako se bodo lahko novemu formatu tekmovanja lahko prilagodili Peter Kauzer, Benjamin Savšek in Luka Božič, ki so med izkušenejšimi tekmovalci na največjih tekmovanjih in so dolgo časa tekmovali po starem sistemu. Jelenc pri tem ne vidi težav.

"Mislim, da se bodo zelo hitro prilagodili tudi temu. Mogoče bo malo drugačen pristop v kvalifikacijah. Tudi zdaj je bilo treba v polfinalu odpeljati na polno, da si se lahko uvrstil v finale. Ena vmesna faza je izločena in mislim, da se bodo najboljši tekmovalci znali prilagoditi. Težava bo bolj za tekmovalce, ki so se pred tem uvrščali samo v polfinale in ne v finale. Morda bo zdaj za njih bolj stresno, ker bo treba kvalifikacijsko tekmo odpeljati z drugačnim pristopom, če se boš želel uvrstiti med prvih dvanajst."

"Ljudi zanima, kdo bo najboljši"

Ko smo Jelenca vprašali, kakšno je njegovo mnenje glede novega formata, je bil odgovor jasen. "To smo mi predlagali že pred dvajsetimi leti. Mislim, da bo zagotovo zanimivejši. Ljudi zanima, kdo bo v finalu osvojil medaljo, kdo bo najboljši. Tudi televizijski prenos je vezan na finale. Vse, kar se dogaja prej, je naša stvar, kako izberemo najboljših dvanajst v finalu."

Žiga Lin Hočevar je blestel v letošnji sezoni. Foto: Damiano Benedetto

Sezona je bila dobra

Po olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, ko je bil Peter Kauzer srebrn, in po olimpijskih igrah v Tokiu, ko se je Benjamin Savšek okitil z zlatom, so slovenski kajakaši in kanuisti iz Pariza prišli praznih rok. Kljub temu so v vrhu krovne zveze zadovoljni s preteklo sezono.

"Žiga Lin Hočevar je bil evropski prvak, poleg tega je nanizal celo vrsto odličnih rezultatov. Peter Kauzer je bil skupno v svetovnem pokalu med tremi najboljšimi, prav tako je bila Eva Terčelj vrhunska. Benjamin Savšek je bil med prvimi tremi na svetovnem pokalu … Mislim, da so bili rezultati dobri, predvsem pa veseli dejstvo, da imamo zadaj veliko mladih, ki so osvajali medalje na mladinskih evropskih in svetovnih prvenstvih. Računamo, da bo tako tudi v prihodnje," je zaključil Jelenc.

