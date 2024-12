"Meni je tacenska zapornica pomenila neko svetinjo, kot je na primer mišnica na smukaškem Kitzbühlu," je razlagal Jakob Marušič, vodja programa prireditev in športa za vse pri kajakaški zvezi, a se vseeno zaveda, da je treba iti v korak časom in se prilagoditi novim trendom.

Jakob Marušič je eden tistih, ki ima ob največjih prireditvah na tacenski progi veliko neprespanih noči. Ob novih pravilih, ki vstopajo v veljavo s prihodnjo sezono, upa da bo tega le nekaj manj. Vseeno pa sodelavce na kajakaški zvezi v prihodnje čaka še kar nekaj izzivov.

Tacenska proga je ob velikih poplavah leta 2023 utrpela veliko škode. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Na pomlad naj bi bilo drugače

Po letošnjem uspešno izpeljanem evropskem prvenstvu jih na kajakaški zvezi prihodnje leto čaka organizacija svetovnega pokala. Pravzaprav bo ob tem 70. obletnica organizacije prvega večjega tekmovanja na tacenskih brzicah, medtem ko je bilo prvo tekmovanje organizirano že leta 1939. Organizatorji si prizadevajo uvesti novosti, saj do leta 2031 načrtujejo svetovno prvenstvo, čeprav uradne kandidature še niso vložili in organizacija ni zagotovljena. Kljub temu nameravajo preizkušati inovacije, da bi ugotovili, kaj deluje najbolje, in s tem pripravili kar se da lep športni dogodek.

"Za prihodnje leto bo največji cilj prenoviti samo tekmovalno progo. Ta je zaradi poplav še vedno poškodovana. Poškodbe se bodo zaradi manjkajočih elementov in razpok pozimi samo še večale. Urediti moramo vse papirje in soglasja, nato pa upamo, da bomo spomladi obnovili progo. Poseg je videti velik, ampak mislim, da ga je mogoče z našimi gradbeniki narediti dokaj hitro," nam je uvodoma povedal Marušič.

"Če pravijo, da gre šport v to smer, se bomo temu prilagodili." Foto: Gaja Hanuna

Ena od načrtovanih sprememb je prenova spodnjega dela proge, ki bo dobila svežo preplastitev. Druga, še drznejša ideja, pa je zmanjšanje naklona znamenite tacenske zapornice – klasične zapornice, kot jo poznamo, preprosto ne bo več. S temi spremembami želijo ustvariti bolj dinamično in sodobno progo za tekmovalce ter lepšo izkušnjo za gledalce.

"Večina tekmovalcev in predvsem trenerjev pravi, da so današnje proge drugačne. Meni je tacenska zapornica pomenila neko svetinjo, kot je na primer mišnica na smukaškem Kitzbühlu … Če pravijo, da gre šport v to smer, se bomo temu prilagodili. Naklon bomo zmanjšali, naredili bomo kakšen protitok več in padec bo bolj postopen," pove Marušič, a ob tem vidi rešitve tudi na drugih segmentih proge.

"Radi bi uredili tudi otok. Želimo ga zravnati, saj bi s tem dobili nekaj novega prostora, ki nam v Tacnu manjka. Zmeraj več zemljišč okrog je pozidanih, zato bomo morali prej ali slej za velike tekme uporabljati otok. Ob prenovi proge je idealen čas, da uredimo tudi to. S tem bo tudi odpornejši na morebitne nove poplave."

Letos so v Tacnu uspešno organizirali evropsko prvenstvo. Foto: Aleš Fevžer

Zaradi novih pravil bodo tekme še zanimivejše

Po mnenju Marušiča bo poleg prenovljene proge tekma še toliko bolj atraktivna zaradi novih pravil, ki pridejo v veljavo z novo sezono. "Mislim, da je velik korak tudi to, da bodo imeli tekmovalci samo dva teka. En tek kvalifikacij, iz katerih se bo najboljših dvanajst uvrstilo v finale. To pomeni, da bo šlo veliko bolj na nož kot do zdaj, ko so imeli dva teka kvalifikacij in so lahko še malo taktizirali. Naš šport se spreminja v to, da taktiziranja več ni. Šli bodo na polno in mislim, da bodo gledalci s tem pridobili."

Kako resna je kandidatura za SP?

S temi načrti, ki jih imajo v prihodnosti pri Kajakaški zvezi Slovenije, dajejo jasno sporočilo, da zelo resno mislijo s kandidaturo svetovnega prvenstva za leto 2031. Prav tako imajo obljubo mestne občine Ljubljane, da bodo oni zgradili objekte ob progi.

"Očitno bomo morali skleniti javno-zasebno partnerstvo. Mi smo lastniki vodne pravice in v vodo lahko poleg države posegamo samo mi. MOL ima ob tem zakonodajno precej zvezane roke. Najti bomo morali neko rešitev. Kolikor vem, so že zaključil z idejnimi zasnutki in bo kmalu zunaj javni razpis za arhitekturne rešitve. Mislim, da se bo to do leta 2030 rešilo in da do leta 2031 res lahko gostimo svetovno prvenstvo na lepem in sodobnem objektu, ki bo vsem nam v ponos."

