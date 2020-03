Sezono svetovne prvakinje bo precej "popestril" koronavirus #video

Včeraj so na uradni strani Kajakaške zveze Slovenije sporočili, da je uvodna tekma, ki bi morala biti ta konec tedna v Tacnu, odpovedana. Prihodnje tekme, ki bi morale biti na sporedu, za zdaj visijo v zraku. V aprilu naše kajakaše in kanuiste čakajo prve izbirne tekme, sredi maja pa še evropsko prvenstvo, ki bo zadnje sito za sestavo slovenske olimpijske ekipe.

Večino časa je trenirala v Evropi. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Pred začetkom sezone smo se pogovarjali z Evo Terčelj, trenutno eno najbolj vročih kajakašic. Ljubljančanka je lani v Španiji postala svetovna prvakinja in je ena izmed kandidatk za nastop na olimpijskih igrah. Eva je letos priprave opravila v Evropi z "izletom" v Združene arabske emirate, natančneje v Al Ain.

"Mislim, da je bil del treningov zelo dober, del nekoliko manj, ker ni šlo vse po načrtih. Vseeno se mi zdi, da grem v pravo smer. Želim se čim bolje pripraviti, da se bom na začetku sezone počutila čim bolje in da bom iz tekme v tekmo gradila samozavest in dobre vožnje. To je moj cilj," je uvodoma povedala naša sogovornica, ki je zaradi milih zim v zadnjih letih veliko trenirala tudi doma.

Eva Terčelj ne želi spati na starih lovorikah. Foto: Sportida

"Sama do sebe sem dovolj stroga"

V vlogi svetovne prvakinje se ji zdaj odpirajo marsikatera vrata oziroma možnost za trening. Eva je priznala, da se danes lažje zmeni in priključi skupnemu treningu, a zaradi tega se ni bilo nič lažje pripravljati na sezono.

"Ta rezultat je stvar preteklosti. Iz tega sem poskušala čim več izvleči, ampak vseeno je treba delati naprej in ne zaspati na lovorikah. Sama do sebe sem dovolj stroga in na račun tega imam visoka pričakovanja. Moram ostati z nogami na tleh. Občutek je lep, ko se spomnim za nazaj, ampak po drugi strani pa želim zreti v prihodnost."

Glede koronavirusa posluša strokovnjake "Vplivam lahko le na svoj trening, svoj napredek in da izkoristim pogoje, ki jih imamo tukaj." Foto: Sportida

Naša osemindvajsetletna kajakašica se zaveda, da bi bila lahko letošnja sezona zaradi koronavirusa zelo nepredvidljiva in da se bo morala prilagajati in znati izkoristiti pogoje, ki bodo na voljo. Na naši kajakaški zvezi so prve izbirne tekme 11. in 12. aprila načrtovali v italijanski Ivrei, a so tekmo že zaradi znanih razlogov odpovedali in do zdaj še ni jasno, kje bo nadomestna tekma. In kako takšne spremembe vplivajo na ljubljansko kajakašico?

"Pomembno je, da se znaš pravilno odzvati in da se ne ukvarjaš s stvarmi, na katere ne moreš vplivati. Torej glede koronavirusa je treba poslušati, kaj pravijo strokovnjaki. Vplivam lahko le na svoj trening, svoj napredek in da izkoristim pogoje, ki jih imamo tukaj. Kljub vsemu se da še vedno dobro trenirati. Upoštevam določene smernice in na splošno se že zaradi specifike in količine treninga ne zadržujem v velikih družbah in javnih prostorih. Roke si že vseskozi umivam, tudi kašljam in kiham v rokav (smeh, op. p.) … Mislim, da se moraš kot športnik vedno paziti, da ne zboliš zaradi kakšnega virusa ali bolezni. Športnik si vedno želi biti zdrav in da lahko nemoteno trenira. A kot sem že rekla, treba je ostati osredotočen na svoje delo."

Naslov svetovne prvakinje je zanjo že preteklost. Foto: Nina Jelenc

Pred olimpijsko sezono se je odločila za pogumno potezo

Da tekmovalec zamenja model čolna, je kar velik korak. To je pred olimpijsko sezono storila Eva. Ostala je pri istem proizvajalcu, zamenjala je le model čolna.

"Čoln sem testirala že ob koncu lanske sezone v Tokiu. Nanj sem se hitro prilagodila. Določene stvari so mi prinašale boljše občutke, na določene stvari se še počasi navajam. Prav velike razlike pri modelih čolna ni … Ko si pripravljen na ta korak, se mi zdi, da ni prevelik. Zadovoljna sem, da sem se odločila za zamenjavo."