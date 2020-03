O koronavirusu se je posvetoval z zdravniki, zato raje ni šel v Italijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: Luka Božič

"Posvetovali smo se z zdravniki"

Luka Božič se je ravno vrnil s priprav v Pauu v Franciji. S trenerjem in ekipo so imeli v načrtu še trening v Ivrei v Italiji, kjer naj bi imeli Slovenci tudi izbirne tekme za uvrstitev v olimpijsko reprezentanco. Skupaj so se odločili, da ne bodo odšli v Italijo, ampak podaljšali priprave v Franciji.

"Malo smo se posvetovali z zdravniki in odsvetovali so nam, da gremo na priprave v Italijo. V tem primeru bi se lahko zgodilo, da bi morali za dva tedna v karanteno. Na koncu smo se odločili, da ne bomo odšli, in podaljšali priprave v Pauu," nam je uvodoma povedal 29-letni slovenski športnik, ki se letos za spremembo ni odločil za priprave v toplih krajih.

Letos je treniral le v Evropi. Foto: Nina Jelenc

V Italijo bodo šli pozneje

Prepričan je, da se je pravilno odločil, ko se ni odpravil na treninge v tople kraje in je ostal v Evropi. Kot pravi, se je letos izognil časovni in temperaturni razliki. Predvsem si je želel opraviti treninge na progah, kjer bodo imeli izbirne tekme za uvrstitev v olimpijsko reprezentanco.

"Januarja smo bili en teden v Londonu, kjer bomo imeli evropsko prvenstvo. Nameravali smo iti v Ivreo, ki pa je odpadla. Tja bomo šli po domači tekmi v Solkanu. Na koncu smo imeli tudi srečo z vremenom. V Tacnu smo na divji vodi veslali od dvakrat do trikrat na teden. Skratka, doma smo imeli super vreme za treniranje. Delali smo v miru, kar smo si želeli pred sezono," nam je razlagal Luka, ki je imel v Franciji priložnost trenirati tudi z aktualnim olimpijskim prvakom Denisom Garguadom.

Dobra forma bo potrebna že na začetku sezone

Božič je imel lani v začetku sezone kar nekaj težav z opremo, pred letošnjo pa ima glede tega vse urejeno. Zaradi tega je na treningih tudi bolj samozavesten.

"Želim si, da bi bil na začetku sezone v dobri formi. Na izbirnih tekmah in evropskem prvenstvu moram dobro tekmovati. Veliko smo delali za to. Zdaj prihajamo v predtekmovalno obdobje. Že prihodnji teden imamo tekmo v Tacnu in Solkanu. Zdaj bo najpomembnejše, da smo čim bolj sveži na treningu," je o začetku nove sezone povedal Luka.

Luka Božič je bil na zadnjem svetovnem prvenstvu v Španiji tretji. Foto: Nina Jelenc

Če kdaj, je zdaj najbližje olimpijski medalji

Do zdaj je že dvakrat nastopil na olimpijskih igrah, pred njim so morebitne tretje. Na prvih in drugih olimpijskih igrah (London 2012, Rio de Janeiro 2016) je nastopil v kanuju dvosedu s Sašem Taljatom, zdaj pa si želi tekmovati še v kanuju enosedu. Boj za olimpijsko mesto bo zahteven, saj je pri nas kar nekaj zelo dobrih tekmovalcev. Med njimi je tudi Benjamin Savšek.

"Občutek imam, da sem, če kdaj, zdaj najbližje medalji na olimpijskih igrah. Seveda če se uvrstim v reprezentanco. Zdi se mi, da se bom težje uvrstil na olimpijske igre kot v Tokiu dosegel dober rezultat. Lanski rezultati kažejo, da sem bil na nekaj tekmah najhitrejši, a sem zaradi dotikov ostal zadaj. Ko veš, da si hiter, lahko kaj takega pričakuješ od sezone. Odločale bodo malenkosti," je povedal tretji z lanskega svetovnega prvenstva.

Lani se je podal tudi v poslovne vode Foto: Nina Jelenc

Luka, ki večino časa preživi v Ljubljani, se je lani podal tudi v poslovne vode. Domov hodi le še takrat, ko je to potrebno.

"Domov grem samo zato, ker smo lani naredili apartma v Kobaridu (Pr' Kramarju, op. p.), sicer pa sem večinoma v Ljubljani. Tu imam namreč vse urejeno."