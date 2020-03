Nove odpovedi v kajakaškem koledarju

ICF je sporočila, da so vsa mednarodna kajakaška tekmovanja do konca maja odpovedana ali prestavljena na kasnejši termin.

ICF je sporočila, da so vsa mednarodna kajakaška tekmovanja do konca maja odpovedana ali prestavljena na kasnejši termin. Foto: Saša Pahić Szabo/Sportida

ICF je sporočila, da so vsa mednarodna kajakaška tekmovanja do konca maja odpovedana ali prestavljena na kasnejši termin zaradi pandemije novega koronavirusa. Pri tem so pri krovni zvezi dodali, da nenehno spremljajo situacijo in pripravljajo načrte v zvezi z odpovedjo in preložitvijo kvalifikacijskih tekmovanj v sprintu, slalomu in parakajakaštvu za nastop na OI v Tokiu.

ICF in organizacijski odbori so v tem trenutku odpovedali vse celinske olimpijske kvalifikacije v sprintu in slalomu. Dodatne svetovne kvalifikacije za sprint in parakajakaštvo so bile načrtovane med 21. in 24. majem v nemškem Duisburgu. Jasno je, da v predvidenem datumu tega tekmovanja ne bo mogoče izpeljati, so pa pustili odprta vrata za organizacijo tega tekmovanja ob koncu junija.

Odločitev bo ICF skupaj z organizatorji sprejela do konca aprila, temeljila pa bo predvsem na možnosti in omejitvah potovanj tekmovalcev, ki bi se kvalifikacij udeležili. Ob trenutnih omejitvah potovanj večina tekmovalcev ne more prečkati meja.

Pri slalomu na divjih vodah (kjer Slovenija že ima vse mogoče kvote in kjer so že pred tem odpovedali letošnje EP) bo ICF za razdelitev preostalih kvot uporabila svetovno jakostno lestvico.

ICF je trenutno v pogovorih z Mednarodnim olimpijskim komitejem, da bi za podelitev preostalih kvot v sprintu na mirnih vodah uporabili rezultate mednarodnih tekmovanj. A natančnejših informacij, katera tekmovanja naj bi to bila, še niso navedli. Več naj bi bilo znanega aprila.

Če tekmovanja v Duisburgu ne bodo mogli izvesti niti ob koncu junija, bodo preostale kvote za nastop na paralimpijskih igrah razdelili na podlagi rezultatov z lanskega svetovnega prvenstva v parakajakaštvu.

Preberite še: