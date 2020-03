Odpovedali EP za slalomiste, naši pred veliko dilemo

Ob razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije se je že dalo slutiti, da se nič kaj lepi časi ne obetajo niti napovedanim športnim dogodkom. Naslednji v vrsti odpovedanih prihaja iz kajakaških vrst, saj so Britanci sporočili, da organizacija članskega evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah ne bo mogoča. Sredi maja bi se morali namreč najboljši tekmovalci in tekmovalke na olimpijski progi v Londonu potegovati za naslove evropskih prvakov, tekmovanje pa bi služilo tudi kot dodatne evropske kontinentalne olimpijske kvalifikacije za preostala mesta, ki vodijo v Tokio.

»Res obžalujemo, da se je to zgodilo, a realno druge alternative niti nismo imeli,« je ob tem povedal Albert Woods OBE, predsednik evropske kajakaške zveze. »Tako ICF kot MOK sta se strinjala, da evropske kontinentalne kvalifikacije zaradi koronavirusa in strogih omejitev, ki bi tekmovalcem preprečile pot na tekmovanje, niso mogoče. ECA je tako sprejela zahtevno odločitev, da evropskega prvenstva ne bo,« je še dodal.

Foto: Nina Jelenc

Slovenski slalomisti so vse mogoče kvote za nastop na olimpijskih igrah pridobili že z uvrstitvami na lanskem svetovnem prvenstvu, za tiste države, ki bi se za preostala olimpijska mesta borile na evropskih kvalifikacijah, pa je mednarodna zveza že ob pripravi kvalifikacijskih pravil predvidela, da v primeru odpovedi dodatnih kvalifikacij uporabijo razvrstitve na svetovni jakostni lestvici.

Evropska zveza je še sporočila, da bodo sedaj poskušali najti novega organizatorja evropskega prvenstva, ki bi tekmovanje lahko pripravil v drugi polovici leta. V primeru, da interesa za organizacijo ne bo, letos evropskih naslovov ne bodo podelili.

Foto: Nina Jelenc

Strokovni svet čaka ogromno zahtevnega dela

Z odpovedjo evropskega prvenstva se je zapletlo tudi v internih slovenskih kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah, saj je bilo eno izmed treh kvalifikacijskih tekmovanj. Prvi del točk za pot na Japonsko je prinesla uvrstitev na lanskem svetovnem prvenstvu, drugi del točk po pravilih prinaša končna razvrstitev izbirnih tekem za uvrstitev v reprezentanco, tretji del pa bi prinesle točke z evropskega prvenstva. V primeru izenačenega števila točk ob koncu, bi štela boljša uvrstitev na evropskem prvenstvu.

Strokovni svet Kajakaške zveze Slovenije v naslednjih dneh in tednih čaka ogromno zahtevnega dela, saj bodo morali razpravljati o nastali situaciji in najti čim boljše rešitve, kdaj, kje in kako izpeljati predviden program in tekmovanja.