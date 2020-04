Evropska kajakaška zveza (ECA) je v petek sporočila, da so vsa tekmovanja pod njenim okriljem do sredine avgusta odpovedana ali prestavljena. Več informacij, katera tekmovanja bi lahko izvedli od avgusta dalje, naj bi posredovali maja. Novi koronavirus vse bolj hromi življenje športnikov, ki so ostali tudi brez letošnjih olimpijskih iger.

Slabim novicam v teh dneh ni konca. Zaradi trenutnih športu nič kaj prijaznih in naklonjenih razmer in epidemije novega koronavirusa so odpadla vsa za april predvidena tekmovanja v koledarju Kajakaške zveze Slovenije.

V nacionalni organizaciji za kajakaški in kanuistični šport pozorno spremljajo razvoj razmer, ob tem pa tudi čakajo na informacije Mednarodne kajakaške zveze (ICF) in Evropske kajakaške zveze (ECA), kaj se bo zgodilo z letošnjimi kajakaškimi tekmovanji.

Olimpijske igre, ki bi morale biti letos poleti, so prestavljene za 12 mesecev na poletje leta 2021. Dokončno znano pa je tudi, da ob koncu aprila in v začetku maja ne bo svetovnega prvenstva in svetovnih pokalov v spustu na divjih vodah, pa evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah in svetovnih pokalov v sprintu na mirnih vodah, ki so bili predvideni za maj.

Kauzer eksperimentira z načini, kako ohranjati formo

S stvarmi, na katere nima vpliva, se ne obremenjuje eden najboljših slalomistov na divjih vodah v več kot desetletju Peter Kauzer: "Treningi oziroma priprave so praktično onemogočene, edina proga v Sloveniji v Tacnu je zaprta. Prilagajamo se situaciji in eksperimentiramo z načini, kako ohranjati formo."

Kako v teh dneh trenira Špela Ponomarenko Janić?

Ponomarenko Janićeva našla dobro plat: Še dodatnih 365 dni za pripravo

Tudi mirnovodašica Špela Ponomarenko Janić sprejema razmere, kot so: "Naše zdravje je na prvem mestu. Tega se športniki zavedamo še bolj, ker so naši rezultati zelo odvisni od tega, ali smo zdravi ali ne, in se na splošno skozi celo svojo kariero precej bolj pazimo in izogibamo množicam ter možnim okužbam. Celo pripravljalno obdobje sem zelo dobro trenirala in občutek v čolnu je bil primerljiv mojim najboljšim sezonam, če ne še boljši. Zato je prisotnega tudi nekaj razočaranja, ker OI ne bo letos, po drugi strani pa imamo še dodatnih 365 dni za pripravo nanje."

Božiča skrbi negotovost

Luka Božič bi si vseeno želel tekem: "Najtežje mi je, ker trenutno živim v negotovosti, kaj se bo zgodilo jutri. Težko je, ker ni nekih oprijemljivih pokazateljev, ali sem še vedno na pravi poti. Želim si tekem, ker v njih uživam, pa naj bo to domača ICF tekma ali pa EP. Zato tudi sam komaj čakam na dan, ko se vrnemo v stare tirnice in vsem nam želim, da ostanemo zdravi."

Praktično brez sezone so ostali spustaši na divjih vodah, ki bi morali že aprila tekmovati na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah in svetovnih pokalih v ZDA.

Tudi Luko Božiča skrbi negotovost. Foto: Nina Jelenc

Žnidaršič si želi ubraniti naslov svetovnega prvaka

Kajakaš Nejc Žnidarčič ob tem pove: "Spustaši smo bili prvi, ki so nam odpovedali prvenstvo, in moram povedati, da sem bil kar presenečen in razočaran, saj sem se zelo veselil tekmovati v Ameriki. Vsi smo v neki pat poziciji, ko ne vemo, ali je sezone konec ali nam bodo SP prestavili na kasnejši datum.

Nekaj je govoric, da bi lahko prvenstvo nadomestil Solkan ali La Seu d'Urgell, ampak v tem času se vse tako hitro spreminja, da ni nič zagotovil. Jaz še vedno upam, da se bo stvar sčasoma umirila in da bomo kasneje v sezoni lahko spet tekmovali. Želim si namreč ubraniti naslov svetovnega prvaka na vodi, ne pa da bom še eno leto svetovni prvak, samo zato, ker je prvenstvo odpadlo."