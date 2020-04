Za las so ujeli zadnji polet iz Avstralije v Slovenijo #video

Špela Ponomarenko Janić, vrhunska kajakašica na mirnih vodah, je zdaj že nekaj časa doma. A ni dosti manjkalo, da bi do začetka julija s svojo družino ostala "ujeta" v Avstraliji. K sreči so z družino ujeli še zadnji polet iz "dežele tam spodaj" v Evropo.

Špela je v Avstraliji opravila kakovostne priprave. Foto: Instagram Špela Ponomarenko Janić že kar nekaj let priprave opravlja v Avstraliji, kamor odpotuje s svojo družino in svojima sotekmovalkama (Anja Osterman in Mia Medved). Letošnje priprave so bile zaradi koronavirusa posebne, čeprav je do zadnjega dne trening potekal nemoteno. Sprva so mislili, da bodo bivanje tam še podaljšali, pozneje pa so ugotovili, da je bolje, da pripravijo kovčke in odidejo domov. Avstralci so najprej verjeli, da jih koronavirus ne bo prizadel tako zelo kot Evropo, a danes imajo v Avstraliji že skoraj pet tisoč okuženih.

Če ne bi pravi čas odšli domov, bi lahko v Avstraliji ostali do julija

"Sprva smo nameravali podaljšati svoje bivanje, ker se tam ni še nič dogajalo. Pozneje smo videli, da so v Evropi začeli zapirati letališča, in kupili letalsko vozovnico za soboto. Medtem ko so bile razmere doma zelo slabe, je bilo v Avstraliji še vse v redu. Najprej smo se dogovarjali, da bomo tam ostali do 20. aprila, in medtem ko nam je Andrej Jelenc (direktor Kajakaške zveze Slovenije, op. p.) urejal vozovnice, je letalska družba Emirates odpovedovala vse polete do julija. Takrat smo videli, da je čas, da se odpravimo domov," nam je uvodoma povedala naša sogovornica, ki je bila vseskozi v stiku s slovenskim veleposlaništvom v Avstraliji in jih pohvalila za njihovo prijaznost in svetovanje.

"Sprva so nam dejali, da naj, če imamo možnost, ostanemo v Avstraliji, saj so razmere veliko boljše. Tudi Avstralci so nam govorili, da naj ne hodimo domov, ker imamo pri njih boljše pogoje za treninge. Verjetno bi tam lahko veslali, ampak to je tudi vse. Vedeti je treba, da so Avstralci zdaj za pol leta zaprli mejo, kar pomeni, da državljani Avstralije ne smejo nikamor. Tuji državljan gre lahko domov, v Avstralijo pa lahko pridejo le avstralski državljani. Za preostale je meja zaprta. To posledično pomeni, da nimajo nobenih poletov. Morda bi bila še možnost, da bi prišli domov s pomočjo našega ministrstva, ki organizira polete, a vseeno je bilo bolje, da smo šli v miru domov."

Na Dunaju so morali podpisati, da ne bodo ostali v Avstriji Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić spadata v sam vrh v kajakaškem dvojcu. Foto: Boštjan Boh

Ko so odhajali domov, je bilo avstralsko letališče še polno. Bili so skoraj edini, ki so nosili maske. V Dubaju se je že videlo, da se nekaj dogaja, saj je imelo že več ljudi maske, ko so prispeli na Dunaj, pa je bila slika povsem drugačna.

"Na Dunaju so nam izmerili temperaturo, letališče je bilo povsem prazno. Podpisali smo, da ne bomo ostali v Avstriji in da se bomo odpravili domov. Avstrijski prevoznik nas je peljal do meje, na slovenski meji nas je pričakal sorodnik in nas odpeljal domov. Na spletni strani sem potem videla (oni so prišli domov v nedeljo op. p.), da so bili za ponedeljek in torek vsi poleti odpovedani. Prva možnost, da bi kupili vozovnice, bi bil torej 1. julij, ampak kdo ve, ali se bo do takrat vse umirilo. Res smo imeli srečo."

Potovanje je bilo zaradi otrok še težje

Za Špelo je bilo potovanje še toliko bolj stresno, saj sta z možem Stjepanom, ki je tudi njen trener, imela s seboj dva majhna otroka. "Pot iz Avstralije je zelo dolga in otroci so še majhni. Sinu smo lahko še kaj dopovedali, medtem ko je hčerka Sofija stara šele leto in pol. K sreči na letališčih nismo veliko čakali, tako da je bilo malo lažje."

Pri 38 letih ji dodatno leto ne prestavlja nobenih težav

Pred dnevi so organizatorji prestavili olimpijske igre v Toki, ki bodo na sporedu prihodnje leto. Špela pri 38 letih velja za izkušeno tekmovalko in je v zrelih športnih letih. A kot je dejala, ji dodatno leto treninga ne predstavlja nobenih težav. Do danes ni nikoli razmišljala, kdaj bi lahko končala kariero. V eni izmed svojih zadnjih izjav je povedala, da se bosta z Anjo Osterman prihodnje leto vrnili še močnejši. Špela in Anja sta bili namreč letos v ožjem krogu za osvojitev olimpijske medalje v Tokiu.

"Za zdaj mi gre dobro in tudi nisem imela namena končati kariere, kar pomeni, da mi dodatno leto ne predstavlja nobenih težav. Če bom zdrava in če bom tudi prihodnje leto tako dobro trenirala, ne vidim razloga, da bi prenehala," je dejala Koprčanka, ki ji je na nek način odleglo, da so organizatorji olimpijskih iger dokaj hitro sprejeli odločitev o prestavitvi.

Špela želi vzdrževati raven svoje forme, predvsem pa si želi, da bi nastali položaj glede kronavirusa čim prej minil. Foto: Boštjan Boh

Iz čolna v avto in neposredno domov

Zdaj se bo lažje pripravlja za naprej. Priznava, da ji ni lahko, saj se je štiri leta pripravljala na olimpijske igre. Tudi vse misli so bile usmerjene v to tekmo. Pravi, da sta bili z Anjo Osterman, s katero skupaj tekmujeta v dvojcu, zelo dobro pripravljeni, do poletja pa bi svojo formo le še dvignili. Sama pravi, da je najbolje, da se čim prej sprijazni z nastalim položajem in se osredotoči na prihodnji cilj.

Čeprav so jim odpovedali že kar nekaj tekmovanj, Špela doma ne sedi križem rok. Želi vzdrževati raven svoje forme, predvsem pa si želi, da bi položaj glede kronavirusa čim prej minil.

"Dejstvo je, da ne moremo biti vso sezono na napravah, ampak moramo tudi veslati. Tudi doma grem kdaj veslat, vendar samo na vodo in s treninga neposredno v avto in domov. Ko se le da, izkoristim trening na vodi za boljši občutek v čolnu. Po svoje se znajdemo doma, upam, da ne bo dolgo trajalo, ker ni preprosto."

Želela se je testirati, a so ji dejali, da ni potrebno

Odkar so prišli domov, se vseskozi držijo doma. A ne toliko zaradi Avstralije, ampak zato, ker so bili 30 ur izpostavljeni na letališčih, ko so potovali domov. "Želela sem se testirati, a so mi dejali, da ni potrebno, ker smo prišli iz Avstralije, ki ni tako rizična država. Tudi zaradi svoje mame sem želela vedeti."

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta za svoje uspehe dobili priznanje na prireditvi Športnik leta. Foto: Sportida

Še preden so vzeli nakupovalni voziček, so tekli po toaletni papir

Anja Osterman, njena kolegica v čolnu, nam je pred časom predstavila svoje dojemanje položaja zaradi paničnega nakupa toaletnega papirja v Avstraliji. Nič manj začudena nad vsem skupaj ni bila Špela. "Če je bil toaletni papir na voljo v trgovini, so ljudje najprej tekli ponj, šele nato so vzeli voziček. Nekateri so celo govorili, da se to dogaja zato, ker ga na Kitajskem primanjkuje. V Avstraliji namreč živi veliko Kitajcev, ki naj bi svojim sorodnikom pošiljali toaletni papir na Kitajsko, ampak to se je samo govorilo. Bilo je nenavadno, ker ni bilo niti brisač ali robčkov, ničesar ni bilo."