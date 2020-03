Zanimivo, kako v tem času trenira slovenski vrhunski športnik #video

Benjamin Savšek, eden najboljših kanuistov na divjih vodah zadnjih let, je tudi eden tistih športnikov, ki v tem času improvizira s svojimi treningi. Pri treningu mu pomagata tudi otroka in videti je, da se ob njegovih treningih zabava vsa družina. Danes je zanj še poseben dan.

Praznoval bo z družino

Benjamina Savška smo poklicali na njegov rojstni dan. Slovenski kanuist ravno danes praznuje svoj 33. rojstni dan, ki si ga bo verjetno še posebej zapomnil. Če je imel v preteklosti v navadi, da je praznoval tudi s svojimi prijatelji, bo tokrat praznoval v ožjem krogu družine. A Benija, kot ga kličejo v veslaških krogih, to ne moti kaj dosti.

"Na žalost res ne bom mogel praznovati tako, kot bi želel. A tako je. V teh dneh se moramo držati doma. Zdaj vsekakor ni čas za praznovanja in druženja. A tudi v krogu svoje družine bo lepo in ima poseben čar," nam je v uvodu povedal današnji slavljenec.

Doma ne sedi križem rok

Savšek se na svojevrsten način znajde tudi pri prilagajanju na trening, kar v teh časih ni lahko. "Potrebno je kar nekaj improvizacije. Predvsem skušam vzdrževati svojo splošno kondicijo. Vsak večer ob 18.00 si pomagam s prenosom v živo na Facebooku. Tam namreč spremljam treninge športnega centra Barada. Torej, doma ne sedim križem rok, ampak želim skrbeti za svoje splošno znanje in počutje. Enkrat na dan gremo z družino tudi ven. Naravo imam blizu in se lahko umaknemo," nam je razlagal Savšek, ki se nekajkrat na teden usede v čoln, a treninge naredi sam. Proga in vsi kompleksi so namreč v tem času zaprti.

Foto: Sportida

Tudi zanj ni bilo lahko, potem ko se je svet praktično skoraj čez noč ustavil. Navajen je, da trenira dvakrat na dan in pred začetkom sezone je čutil, da je v dobri formi. Odpovedali oziroma prestavili so jim že prvi del sezone. Prav tako ni jasno, kako bodo potekale slovenske olimpijske kvalifikacije, če olimpijske igre sploh bodo.

"Svet se je ustavil, ampak, saj nas je to vse doletelo. Čutil sem, da sem dobro pripravljen. Tudi zdaj se še dobro počutim, ampak glede na to, da se ne da normalno trenirati in vzdrževati kondicijo … Vseeno, zdaj je čas, da poskrbimo za svoje zdravje. Ko bo vse to mimo, bo čas za nove zmage in nove priprave," je bil Beni optimističen glede prihodnosti.

Benjamin Savšek je glede izpeljave OI pesimističen. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"Dvomim, da se bo tako hitro vse uredilo"

Nad njim dnevno bdi tudi Jože Vidmar, njegov dolgoletni trener, s katerim sta že dvakrat neuspešno napadala olimpijsko medaljo. V načrtu sta imela, da bi poskusila še v tretje, a po zadnjih informacijah je zmeraj manj ali možnosti, da bi olimpijske igre v Tokiu speljali v tem letu. Zmeraj več je pozivov, da naj jih prestavijo na prihodnje leto (2021). In kako na morebitno izpeljavo olimpijskih iger gleda Savšek?

"Jaz razmišljam v smeri, da bi bile olimpijske igre takrat, ko bi bile varne in predvsem zdrave za vse udeležence. Zaupam odgovornim ljudem. Torej, da nas tekmovalce skušajo zaščititi in da delajo na tem, da najdejo najboljšo možno rešitev."

"Trenutno čakam, kaj se bodo odločili. Težko je predvidevati, kako se bo razpletlo. Če se bo stanje dejansko izboljšalo, prav. A dvomim, da se bo tako hitro vse uredilo. Čakajo nas tudi gospodarske težave. Zdi se mi, da nam bo tudi na tem področju težko," je še povedal Savšek, ki ima že štiri posamične medalje s svetovnih prvenstev. Leta 2017 je v Pauju postal svetovni prvak, lani pa je na isti progi postal še evropski prvak.