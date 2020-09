Tako kot pri preostalih športnih panogah je tudi v kajaku in kanuju na divjih vodah koronavirus globoko zarezal v sezono. Vseeno bodo pod posebnimi pogoji v Pragi organizirali evropsko prvenstvo. Na tej progi je Peter pred dvema leta že osvojil naslov evropskega prvaka. Mednarodnih tekem do zdaj ni bilo, zato je velika neznanka, v kakšni formi so tekmovalci.

"Mislim, da smo vsi malo manj trenirali. Vsaj na začetku. Potem ko so nam potrdili tekme, smo naredili vse, da bomo dobro pripravljeni. S tega vidika ne bo nihče v slabšem položaju. Prva dva meseca, ko se je vse skupaj začelo, so bili v državah različni pogoji. Nekateri sploh niso mogli trenirati. Pri nas je bil Tacen zaprt, ampak smo lahko vseeno na nek način trenirali. Bomo videli, kako bo v Pragi," je uvodoma povedal zadnja leta eden najboljših kajakašev na svetu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekem doma mu ni manjkalo

Na srečo je imel Hrastničan doma kar nekaj tekem slovenskega pokala, vendar je na večjih tekmah povsem druga zgodba. Tekmovalci so bolje pripravljeni in vsak ima svoje načrte, tudi postavitve prog pa so zahtevnejše. In kako je Kauzer doživljal domače tekme?

"Tekma kot tekma. Morda mi je včasih kakšna odveč, a ne toliko, da se mi ne ljubi … Morda bi raje naredil dober trening, ampak na koncu treniramo zato, da tekmujemo. Pri tekmah, ki sem jih odpeljal, sem poskušal določene stvari od lani popraviti. Je pa res, da dolgoročno razmišljam samo o prihodnji sezoni," je pojasnjeval srebrni olimpijec iz Ria in s tem namignil, da že pogleduje proti olimpijskim igram v Tokiu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Konkurenca v glavnem mestu Češke bo tokrat nekoliko okrnjena. Tam zagotovo ne bo Britancev, prav tako ne Slovakov, medtem ko Španci pridejo z nekoliko okrnjeno ekipo. Zagotovo bodo zelo močni češki predstavniki.

"Zadovoljen bi bil z medaljo, zadovoljen pa bi bil tudi še z enim naslovom," je o svojih pričakovanjih govoril Peter in nadaljeval: "Vem, da so Čehi zelo dobro pripravljeni, ker so pred kratkim imeli olimpijske kvalifikacije. Za preostale ne vem. Še zmeraj mislim, da z vožnjo, ki jo znam odpeljati, lahko še vedno krojim vrh. Po mojem mnenju so Čehi edini, ki so lahko vseskozi trenirali. Tudi, ko se je cel svet zapiral, so oni lahko še vedno trenirali na progi. Ne glede na to moraš na koncu pokazati tisto, kar znaš. Vsi smo krvavi pod kožo, naš šport je nepredvidljiv …"

Želi si, da je za varnost čim bolj poskrbljeno

Na evropskem prvenstvu bodo veljali posebni ukrepi, kar dvakratnega evropskega prvaka ne moti. Raje vidi, da sprejmejo takšne ukrepe, da bodo kar najbolj zmanjšali možnost okužbe ali kakšnega izbruha. "Sam sem že na začetku povedal, da siliti v neko tekmo samo zato, da bo izpeljana, ob tem pa ne gledati na zdravje tekmovalcev … To bi bilo nesmiselno. Želim si tekmovati z mirno glavo in da vem, da je za varnost dobro poskrbljeno. Na takšen način se lahko normalno pripravim na tekmo."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Še vedno misli vztrajati

Kauzer, ki je pred kratkim praznoval 37 let, že nekaj časa več ne spada med najmlajše tekmovalce, a ga zrela športna leta ne omejujejo. Nasprotno, odločil se je, da bo vztrajal do olimpijskih iger v Parizu leta 2024. "Počutim se, kot da bi bil deset let mlajši. Dokler vidim, da se lahko kosam z mlajšimi in da se lahko na vsaki tekmi borim za medaljo ali zmago, bom vztrajal. V ta šport sem se zaljubil in mi je najlepši šport na svetu. To delam že 30 let in zakaj ne bi zdržal še tri leta," je še povedal slovenski kajakaš.