Celotna reprezentanca na testiranju, Petru Kauzerju so peli #video

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so že na trnih, saj jih sredi septembra v Pragi čaka evropsko prvenstvo. Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić sta se odločili, da letos ne bosta tekmovali na mednarodnih tekmovanjih, in tako že končali sezono.

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so eni od tistih športnikov, ki so imeli letos celo vrsto domačih tekmovanj. Zdaj jih čaka nekaj tekmovanj na mednarodni sceni. Prvo tekmovanje je EP v kajaku in kanuju na divjih vodah v Pragi, kjer se bodo naši tekmovalci borili za najvišja mesta. Celotna slovenska reprezentanca je šla že na testiranje na novi koronavirus in do zdaj so bili vsi negativni. Med njimi tudi Peter Kauzer, ki ravno danes praznuje svoj 37. rojstni dan.

Kauzer: Nisem hotel tvegati kakršnekoli okužbe

Hrastničan je pred dvema letoma ravno v Pragi postal evropski prvak in ima na mesto ob reki Vltavi lepe spomine. Zaradi lastne varnosti in dolgoletnih izkušenj se je Kauzer odločil, da se bo na največje letošnje tekmovanje pripravljal doma. Pošalil se je, da so zadnjih nekaj let tekmovanja zanj že rutina.

"V Prago nisem odšel zaradi tega, ker tam tekmujem že od leta 2001. Tudi zaradi situacije, ki trenutno vlada v svetu. Nisem hotel tvegati kakršnekoli okužbe, tako da sem se raje pripravljal doma. Za zdaj je vse v redu. Počutim se dobro in tudi zdrav sem. Tam si želim pokazati vožnjo, kakršno znam. Pred dvema letoma mi je to uspelo ravno v Pragi. Znova bom Čehom poskušal mešati štrene, da ne bo videti, kot da imajo državno prvenstvo," je povedal naš najboljši kajakaš, ki je prvo medaljo osvojil že pred 15 leti (2005, srebro, op. p.) v domačem Tacnu.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Terčeljeva ima vedno boljše občutke

Veliko oči bo uprtih tudi v Evo Terčelj, aktualno svetovno prvakinjo v kajaku na divjih vodah. Ljubljančanka pred časom ni bila zadovoljna s konstantnostjo svojih voženj. "V tem vmesnem času sem poskušala narediti čim več. Nekaj mi je uspelo, nekaj dela me čaka na samem prizorišču. Občutki so čedalje boljši, ampak res je pomembno, da gradimo do konca in da bom znala to in še več na sami tekmi pokazati."

Božič si želi vrhunskih voženj Foto: Nina Jelenc

Benjamin Savšek je eden tistih tekmovalcev, ki se v Pragi zelo dobro počutijo. Slovenski kanuist pa je tudi aktualni evropski prvak z lanskega EP, ko je bil ta Pauu. Savšek je na tiskovni konferenci povedal, da želi biti osredotočen na svoje vožnje in da upa, da se mu še enkrat izide.

Z vrhunskimi rezultati nas je lani navduševal tudi primorski kanuist Luka Božič. Ta je lani na svetovnem prvenstvu osvojil bronasto medaljo, zelo uspešno pa je tekmoval tudi na domačih progah. "Z zadnjimi štirimi tekmovanji v Sloveniji sem zelo zadovoljen. Bil sem že na pripravah v Pragi. Moram reči, da mi proga ustreza, že lani sem imel nekaj dobrih rezultatov. Na samo evropsko prvenstvo odhajam dobro pripravljen in želim si vrhunskih voženj," je povedal Božič.

Foto: osebni arhiv

Odločili sta se, da bosta ostali doma

Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić v kajaku že nekaj časa spadata v sam svetovni vrh tega športa. Primorski kajakašici sta se na presenečenje mnogih odločili, da letos ne bosta tekmovali na mednarodnih tekmovanjih, in na ta način končali letošnjo sezono. Konec septembra bi morali v Sezgedu na Madžarskem nastopiti na tekmi svetovnega pokala.

"Ko smo pred časom izvedeli, da je Madžarska zaprla meje, je tudi to vplivalo na našo odločitev. Dvakrat bi se morali testirati, ampak glavni razlog je, da smo bila vsa prejšnja leta septembra prosti in oktobra začeli priprave na novo sezono. Prihodnje leto so olimpijske igre, ki so najpomembnejše tekmovanje. Ker želimo, da bi bila letošnja sezona enaka prejšnjim, smo se odločili, da bomo zdaj počivali in oktobra začeli trdo delati, saj želimo biti prihodnje leto čim bolje pripravljeni," je povedala Anja Osterman.