Tudi letos bo iz čolna skočil v ring

Prejšnji konec tedna je postala znana slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na divjih vodah. Izbirne tekme so ponavadi za tekmovalce zelo stresne. Nekoliko bolj mirno je spal Benjamin Savšek, aktualni evropski prvak, ki že komaj čaka na mednarodne tekme. Pa se bodo te res odvijale?

Benjamin Savšek je bil pred izbirnimi tekmami že uvrščen na evropsko prvenstvo v Pragi, saj je lani osvojil naslov evropskega prvaka. Za tekmi svetovnega pokala je imel dva bonusa, tako da z uvrstitvijo v reprezentanco ni imel večjih težav.

Foto: Sportida

Preprosto ni našel pravega občutka

Izbirne tekme so bile letos zaradi koronavirusa na sporedu veliko pozneje, kot je bilo sprva načrtovano. Beni se je izbirnih tekem za reprezentanco veselil, saj je na ta način lahko vzdrževal tekmovalni ritem. "Sicer s samimi vožnjami nisem bil najbolj zadovoljen. Pripetilo se mi je namreč kar nekaj napak. Zdaj se poskušam osredotočiti na evropsko prvenstvo in upam, da bom tam sestavil pravo vožnjo," nam je uvodoma povedal Savšek.

Razlog za napake je videl predvsem v veliki želji po dobrem času, ki je povzročila nekaj kazenskih dotikov, enkrat pa je celo izpustil vrata (50 kazenskih sekund, op. p.). "Preprosto nisem našel pravega občutka. Sicer sem se dobro počutil, a očitno sem preveč krajšal linije. S tem so prišle napake, ki so bile prevelike, da bi se lahko uvrstil še višje."

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

V reprezentanco v kanuju na divjih vodah so se uvrstili Luka Božič, Anže Berčič, Jure Lenarčič in Savšek, sami prekaljeni mački, ki mlajših tekmovalcev še niso spustili zraven. "No, saj tako stari še nismo (smeh, op. p.). A vseeno mislim, da je za nami nekaj zelo kakovostnih tekmovalcev, ki nam uspešno sledijo. Zagotovo bo v prihodnjih sezonah še močnejša konkurenca pri nas."

Želi si nastopiti na mednarodnem tekmovanju

Najprej jih septembra čaka EP v Pragi, nato pa oktobra še dve tekmi svetovnega pokala. Najprej v Pauju v Franciji, nato pa še v domačem Tacnu (od 16. do 18. oktobra). Za zdaj ni še nobenih pokazateljev, da tekmovanj ne bi bilo. Kaj si o tem misli naš kanuist na divjih vodah?

"Iskreno si želim, da bi se te tekme dalo izpeljati. Res je, da bo konkurenca malce okrnjena, saj vsem ekipam ne bo uspelo priti na tekmovanje, a vseeno upam, da bomo sezono končali z velikim tekmovanjem. Najbližje je evropsko prvenstvo. Za zdaj je še na koledarju in načrtujem, da bom šel 9. septembra na priprave v Prago, če bo položaj to omogočal."

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Takoj se bo začel pripravljati na olimpijsko sezono

Ponavadi je tako, da se kajakaši in kanuisti na divjih vodah septembra ali oktobra začnejo pripravljati na novo sezono. Letos bodo imeli v tem času tekmovanja. Koliko bi to lahko vplivalo na prihodnjo sezono, ko so na sporedu tudi olimpijske igre v Tokiu?

"Meni ustreza, da s temi tekmami poskušamo vzdrževati visoko raven pripravljenosti. Čez zimo bomo imeli dovolj časa, da se pripravimo na novo sezono. Res je, da bo ta olimpijska," nam je povedal Savšek, ki po mednarodnih tekmah ne bo imel nobenega premora, ampak bo začel priprave na novo sezono. "Meni tekme oktobra pridejo prav. Na ta način bom ves čas v pogonu. Manjkajo mi velika tekmovanja in želel bi spet nastopati na mednarodnih tekmovanjih."

Benjamin Savšek na lanskem evropskem prvenstvu Foto: Boštjan Boh

Tudi letos se bo potil v ringu

Tudi letos se namerava pozimi potiti v ringu. Zadnjih nekaj let redno obiskuje Tomaža Barado, ki je v svoji bogati športni karieri šestkrat osvojil naslov evropskega prvaka, trikrat pa je bil tudi svetovni prvak. S treniranjem borilnih veščin si Savšek nabira predvsem kondicijo.

"Hkrati imam treninge na vodi. Borilne veščine so samo dodana vrednost in način, da poskusim še kaj drugega. Poleg vsega mi to zelo pomaga pri moji splošni kondicijski pripravljenosti. Tudi to zimo bom takšen trening vključil v svoj program," je pogovor sklenil 33-letni vrhunski kanuist.