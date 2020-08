Jakše kljub še eni zmagi v Tacnu brez reprezentance

V okviru članskega slovenskega pokala HSE v slalomu na divjih vodah in državnega prvenstva za mladince je v Tacnu potekala še zadnja izbirna tekma za sestavo slalomske reprezentance. V finalu slovenskega pokala so se zmag veselili kanuistka Alja Kozorog, kajakašica Eva Terčelj, kanuist Anže Berčič in kajakaš Žan Jakše.

Žan Jakše je imel ta konec tedna odlični finalni vožnji, saj se je v soboto veselil naslova državnega prvaka, v nedeljo pa še zmage na tekmi slovenskega pokala. A mu to ni pomagalo pri uvrstitvi v reprezentanco, saj so za izbirne tekme štele prve vožnje, kjer so bili tekmeci malenkost boljši. V tokratnem finalu je bilo tesno med Jakšetom in Petrom Kauzerjem, a je Hrastničan udaril zadnja vrata pred ciljem in zmaga je splavala po vodi, se je pa uvrstil na drugo mesto. Tretji je bil Tine Kancler.

Dobro formo je z novo zmago potrdila kanuistka Alja Kozorog. Na drugo mesto je s sekundo zaostanka priveslala Lea Novak, tretja pa je bila Asja Jug.

Dobro formo je z novo zmago potrdila kanuistka Alja Kozorog. Foto: Nina Jelenc

Med kanuisti tokrat najboljši Berčič

V konkurenci kanuistov je tokrat zmagal Anže Berčič pred Luko Božičem in Juretom Lenarčičem. "Za konec najboljše. Prej mi ni uspelo tako dobro sestaviti voženj, stalno se mi je nekaj zalomilo, čoln mi ni tako dobro tekel. Včeraj v drugi vožnji mi je že bolje stekel, zato sem bil bolj zadovoljen. Danes pa že prva vožnja ni bila slaba, druga pa je bila sploh prava tekmovalna, tako da sem bil zadovoljen," je povedal zmagovalec kanuističnega finala.

Eva Terčelj je zadnji dan izbirnih tekem le dočakala nekaj konstantnosti, kar je pogrešala v prejšnjih nastopih letošnjega leta. Svetovna prvakinja je bila najboljša tako v prvi kot v drugi vožnji. Na drugo mesto v finalu je priveslala Ajda Novak, na tretje pa Eva Alina Hočevar.

"Kar sem si včeraj želela oziroma zadala za danes, mi je uspelo. Imela sem dva konstantna nastopa z zelo podobnima časoma. Zaradi tega sem z današnjim dnem zadovoljna. Zadala sem si izziv, da v drugo še popravim in sem še hitrejša. V nekaterih delih je bilo še iz idealne linije, ampak sem zadovoljna z današnjimi nastopi," je povedala Eva Terčelj.

"Kar sem si včeraj želela oziroma zadala za danes, mi je uspelo," je bila zadovoljna Terčeljeva. Foto: Grega Valančič / Sportida

Odprtih še precej vprašanj

Pred zadnjo izbirno tekmo je bilo kar precej odprtih vprašanj, kdo bo zastopal slovenske barve na evropskem prvenstvu v Pragi in na svetovnih pokalih v Tacnu in Pauju, zato je bila prva nedeljska vožnja še kako pomembna za kar nekaj tekmovalcev, ki so se borili za zadnje preostalo mesto v ekipi.

V moški kajakaški konkurenci je bilo že pred zadnjo tekmo jasno, da bo v ekipi Peter Kauzer. V kajaku mu bosta družbo delala še Niko Testen in Vid Kuder Marušič, ki je na koncu za las ugnal klubskega kolega Žana Jakšeta.

V kanuju bo na EP v Pragi slovenske barve lahko zastopala četverica, in sicer so si to mesto priveslali Luka Božič, Benjamin Savšek, Jure Lenarčič in Anže Berčič. V ženskem kajaku so si reprezentančno mesto zagotovile Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, v kanuju pa Alja Kozorg, Eva Alina Hočevar in Lea Novak.

Preberite še: