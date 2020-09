Bach v ponedeljek s slovenskim političnim in športnim vrhom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomas Bach bo Slovenijo obiskal v ponedeljek, ko se bo sestal s slovenskim političnim vrhom in Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS), popoldne se bo srečal s slovenskimi športniki, zvečer pa se bo udeležil slovesnega dogodka OKS, na katerem zbirajo denarna sredstva za Fundacijo Miroslava Cerarja.

Obiskal bo grob Janeza Kocijančiča, ki je po hudi bolezni preminil 1. junija. Štiri dni pozneje je kot tretji Slovenec po Miroslavu Cerarju in Leonu Štuklju posthumno prejel srebrni red Moka.

Kocijančič je bil športni funkcionar, politik in gospodarstvenik. Od leta 1991 do 2014 je bil med drugim predsednik OKS, bil je podpredsednik Mednarodne smučarske zveze in od leta 2017 pa tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev (EOC). Na sedežu Moka v Lozani je v njegovo čast v začetku julija olimpijska zastava tri dni visela na pol droga.

Obiskal bo grob junija umrlega Janeza Kocijančiča. Foto: Vid Ponikvar

"Bach se tedaj žalne seje v Ljubljani ni mogel udeležiti zaradi potovalnih omejitev. Njegov obisk je prišel na vrsto sedaj in je v času pandemije novega koronavirusa še posebej pomemben. Četudi se ne bo zgodil na dan športa 23. septembra, bo pa Bach pri nas dva dni prej, tudi kot nekakšen uvod na ta dan in v teden evropskega športa," je povedal predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

Prišli bodo tudi drugi vodilni Moka in člani izvršnega odbora EOC, ki bodo imeli tudi svojo sejo. Sestali se bodo z vodstvom OKS, ločeno bosta Bacha in njegove ožje sodelavce prejela predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša.

Srečanje s slovenskimi kandidati za OI

Bach so bo ob 16. uri v Kajak kanu centru v Tacnu pri Ljubljani srečal s slovenskimi športniki, kandidati za nastop na olimpijske igre v Tokiu, uro in pol pozneje pa še s slovenskimi mediji.

Ob 20.00 uri bo OKS pripravil tradicionalno dobrodelno slovesnost, na kateri zbirajo denarna sredstva za Fundacijo Miroslava Cerarja, s katerimi pomagajo mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij, gala večer pa bo neposredno prenašala Televizija Slovenija.

Foto: Reuters

Druženje s Čeferinom in Bubko

Predstavili bodo projekt OKS Botrstva v športu. Nastopili bodo svetovni prvaki, plesalci plesne šole Bolero, in pevca Ana Soklič ter Chale Sale.

Na gala večeru bodo prisotni visoki gostje iz sveta športa, med drugimi bosta prišla tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin in nekdanji ukrajinski atletski zvezdnik in pozneje športni funkcionar Sergej Bubka.

