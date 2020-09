Benjamin Savšek ubranil naslov evropskega prvaka!

Slovenski kanuist Benjamin Savšek je na evropskem prvenstvu v Pragi ubranil naslov, najbližjega zasledovalca je prehitel za skoraj štiri sekunde, Luka Božič je končal na četrtem mestu. Za Savška je to tretji naslov evropskega prvaka. Eva Terčelj je med kajakašicami prav tako zasedla četrto mesto. Že v soboto je do srebra priveslal kajakaš Peter Kauzer, srebrne so bile tudi kanuistke Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog.