Kauzer, Testen, Hočevarjeva zanesljivo v polfinalu

V Pragi se je začelo evropsko slalomsko prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Prvi so se na brzice Vltave podali kajakaši in kanuistke, v kvalifikacijah je bilo uspešnih pet slovenskih čolnov oziroma vsi razen Vida Kudra Marušiča.