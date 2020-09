Upa, da jih bo lahko spet očarala #video

Da se bo bolje počutila

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so se pripravljali na različne načine, saj je bilo veliko odvisno od tega, kakšne ukrepe so imeli v posameznih državah. Terčeljeva se je pripravljala po svojih najboljših močeh. "Mislim, da sem kar na visoki ravni, a si želim še kaj postoriti do tekme. Zato, da se bom bolje počutila in da bom lahko dala vse od sebe. Upam, da bom na koncu zadovoljna tudi z izkupičkom," je uvodoma povedala Ljubljančanka.

"Tja odhajam z visokimi cilji, ampak se ne želim obremenjevati z rezultati." Foto: Grega Valančič / Sportida

Čez poletje je Eva v Pragi opravila dvakrat po teden dni treninga. Sama meni, da se je v tem obdobju dobro privadila na progo in da s tem ne bi smela imeti težav. Na evropskem prvenstvu bo nastopila kot svetovna prvakinja, zato bo veliko pogledov uprtih vanjo.

"Upam, da jih znova očaram (smeh, op. p.). Ta naslov je bil lani lepa potrditev. Mislim, da mi je to dalo samozavest. Tja odhajam z visokimi cilji, ampak se ne želim obremenjevati z rezultati. Vseeno mislim, da sem dokazala, da če odpeljem tako, kot znam, in če se mi stvari sestavijo, spadam v sam vrh."

Pohvala naši krovni organizaciji Eva je imela kar nekaj domačih tekem. Foto: Grega Valančič / Sportida

Letos močnih mednarodnih tekem ni bilo, tudi EP bo nekoliko okrnjen, saj so se nekatere reprezentance odločile, da letos ne bodo tekmovale na mednarodnih tekmovanjih. Slovenski tekmovalci so morda nekoliko v prednosti, saj je naša zveza organizirala kar nekaj tekmovanj.

"Mislim, da je bila to dobra poteza naše zveze. Mislim, da na tekmovalca ugodno vpliva, če pride v tekmovalni ritem. Potem je tudi lažje tekmovati. Večje tekme so vseeno razred zase, a tukaj bodo prav prišle izkušnje iz preteklih let."

Koronavirus: To je nova realnost

V Pragi bodo zaradi koronavirusa veljali posebni ukrepi. Naši tekmovalci pred odhodom v glavno mesto Češke še niso vedeli, kako bodo vse skupaj izvedli. Eva je že pred prvenstvom vse te stvari vzela v zakup in se bo poskušala čim bolj normalno pripravljati na tekme.

"To je nova realnost, a sama se bom poskušala osredotočiti na stvari, ki so pomembne. Če bo treba imeti masko in preventivne ukrepe … Na nekaj stvari smo se že navadili. Vemo, zakaj smo tam, in pomembno je, da se za to trudimo," je razlagala naša sogovornica, ki ima na progo v Pragi lepe spomine.

"Lani je bil tam konec svetovnega pokala in šlo mi je zelo dobro, kar sem potem gradila do svetovnega prvenstva. Proga mi ustreza. Posebna je, ampak če si dobro pripravljen in imaš glavo na pravem mestu in misli usmerjene v pravi cilj, mislim, da je vse lažje. Vseeno je, kje si in kje si, pomembno je, kako deluješ."

Vedno išče možnosti za izboljšave. Foto: Grega Valančič / Sportida

Nikoli ni dovolj časa

Eva zmeraj stremi k temu, da je še boljša. Pri sebi vedno išče izboljšave. Ima jih toliko, da nikoli nima dovolj časa. "Zaradi tega dobro delujem pod malenkostnim časovnim pritiskom. V tem primeru sem še veliko bolj storilna. Mislim, da sem dobro izkoristila ta čas in se pripravila po svojih najboljših močeh."