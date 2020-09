Slovenija na SP tudi z največjima junakoma Toura #video

Na novinarski konferenci se je kot prvi predstavil predsednik Kolesarske zveze Slovenije (KZS) Tomaž Grm in vsem udeležencem bližajočega se svetovnega prvenstva, prvega v Imoli po 58 letih, zaželel veliko sreče: ''Sem najbolj srečen predsednik, ponosen na rezultate na Touru, gremo pa naprej. Pred nami je svetovno prvenstvo, kjer bodo nastopili tako kolesarji kot tudi kolesarke,'' drži pesti slovenskim tekmovalcem in tekmovalkam, da konec tedna v Italiji uresničijo želje.

Selektor izbral osmerico

Andrej Hauptman je predstavil seznam reprezentantov, na katerem sta tudi dve rezervi. Med osmimi nastopajočimi je tudi trenutno najbolj vroči kolesar na svetu, Tadej Pogačar. Foto: Vid Ponikvar Slovenske barve bodo pri kolesarjih branili Jan Tratnik (edini na kronometru), Jani Brajkovič, Domen Novak, Jan Polanc, Luka Mezgec, Luka Pibernik, Primož Roglič in Tadej Pogačar, določeni sta tudi dve rezervi.

"Matej Mohorič je po padcu na Touru in utrujenosti rezerva, na rezervnem seznamu je tudi Grega Bole, ki je žal padel na dirki po Luksemburgu, in je tako poškodovan, da dirke ne more začeti," je pojasnil selektor moške reprezentance Andrej Hauptman.

Pojasnil je, kako bodo udeleženci nedavne francoske pentlje prejeli nekaj dni počitka, da se dobro pripravijo na svetovno prvenstvo. Ker pa nimajo na voljo dovolj časa, da bi se pomerili z najboljšimi kronometristi, bodo vozili le cestno dirko. Z najboljšima, Pogačarjem in Rogličem, se je o tem domenil še pred začetkom Toura. "Verjamem, da se bosta do nedelje spočila in da bomo konkurenčni. Ne bi napovedoval, kateri rezultat bi me razveselil, želim si le, da bi dirkali tako, kot se bomo zmenili. Če bomo naredili tako, lahko pride rezultat. Na svetovno prvenstvo gremo optimistično," izpostavlja selektor, ki je na Touru sodeloval s prvakom Pogačarjem.

Selektor ženske reprezentance Gorazd Penko je na razširjeni seznam potnic na svetovno prvenstvo uvrstil Eugenio Bujak, ki bo nastopila tudi na kronometru, državno prvakinjo Uršo Pintar, Urško Žigart, Urško Bravec (vse Ale BTC Ljubljana) in Špelo Kern (Lviv Cycling Team).

Pogačar ima rad zahtevne trase

Jan Tratnik, ki bo letos nastopil tudi na Giru, bo edino slovensko orožje v kronometru. Foto: Peter Podobnik/Sportida Edini Slovenec, ki bo tekmoval na petkovi 31,7 kilometra dolgi vožnji na čas (25. september), bo tako Jan Tratnik (Bahrain-McLaren). "Upam, da bom imel dober dan in da bom lahko posegel visoko. Kar pa se tiče nedelje, imamo dva najboljša kolesarja na svetu in bomo naredili vse, da jim popeljemo čim višje," je povedal 30-letni kolesar iz Idrije.

"Rumeni" Pogačar je svojo prisotnost na svetovnem prvenstvu potrdil že v izjavi za Mednarodno kolesarsko zvezo: "Trase še ne poznam, slišim pa, da bo zahtevna in dolga, take imam rad. V reprezentanci bomo imeli močno zasedbo in videli bomo, kakšne so naše možnosti," je povedal 22-letni slovenski kolesarski junak. Lani je na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru kot edini od slovenske osmerice zdržal do cilja prav Pogačar in dirko končal na 18. mestu.

Jani Brajkovič ne skriva sreče, ker je ponovno del reprezentance na velikem tekmovanju. Foto: Vid Ponikvar

V reprezentanco se vrača Jani Brajkovič. "Lani sem bil večino sezone na stranskem tiru. Moral se zahvaliti Adria Mobilu, da so mi dali možnost za nadaljevanje poti. Verjamem, da lahko dam temu športu še veliko. Izredno sem vesel, da sem tukaj,'' ne skriva zadovoljstva izkušeni Slovenec, ki se podaja na svetovno prvenstvo v Italiji dobro razpoložen in s posebnim izzivom: "Imamo dva najboljša kolesarja na svetu. Odgovornost je velika, moramo pokazati ekipni duh."

Del slovenske reprezentance bo tudi zdravnik dr. Krištof Knap. Vsi udeleženci svetovnega prvenstva bodo opravili dva testiranja na novi koronavirus.