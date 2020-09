Tadej Pogačar že napovedal nove cilje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič in Tadej Pogačar sta osrednja slovenska aduta za nedeljsko cestno dirko.

Svetovno prvenstvo v kolesarstvu se bo začelo danes z ženskim kronometrom, oči slovenske javnosti pa bodo najbolj uprte v nedeljo, ko bo na sporedu cestna dirka. Na njej bomo imeli v junakih Toura Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču favorita za vrhunsko uvrstitev. A je kandidatov za medaljo ogromno ...

Kolesarsko dogajanje je zaradi nevšečnosti, ki jih je prinesel koronavirus, povsem natrpano. Takoj po koncu Dirke po Franciji je že čas za svetovno prvenstvo, ki mu sledita še preostali največji dirki na svetu – Giro in Vuelta.

Po izjemnem uspehu na dirki vseh dirk, na kateri je Tadej Pogačar prikolesaril do zgodovinske zmage, Primož Roglič pa je bil drugi, so apetiti slovenske javnosti zrasli tudi za nedeljsko cestno dirko na svetovnem prvenstvu v Imoli.

A je jasno, da je to le en dan in ne tritedenska dirka. Ogromno dejavnikov lahko vpliva na končni razplet, povrhu vsega pa cilj ni na klanec, kar bi našima šampionoma bolj odgovarjalo. Kljub vsemu spadata v ožji krog favoritov za medaljo.

Slovenija na SP v Imoli Kronometer (ž - četrtek): Eugenia Bujak Kronometer (m - petek): Jan Tratnik Cestna dirka (ž - sobota): Urša Pintar, Eugenia Bujak, Urška Žigart, Urška Bravec in Špela Kern. Cestna dirka (m - nedelja): Jan Tratnik, Jani Brajkovič, Domen Novak, Jan Polanc, Luka Mezgec, Luka Pibernik, Primož Roglič in Tadej Pogačar.

Kako je na svetovnem prvenstvu stati na odru za zmagovalce, Roglič dobro ve. Pred tremi leti je v Bergnu osvojil srebrno medaljo. A takrat na kronometru. Tako edina slovenska zmaga na cestni dirki sega v leto 2001, ko je zdajšnji selektor Andrej Hauptman v Lizboni prikolesaril do bronastega odličja.

Trasa nedeljske cestne dirke, ki bo dolga kar 258 kilometrov.

Na lanskem svetovnem prvenstvu je bil od slovenskih kolesarjev najvišje uvrščen Pogačar, ki je kljub predhodnem udejstvovanju na tritedenski dirki Vuelti, na kateri je osvojil končno tretje mesto, zdržal pekel 260,7 kilometra dolge proge in bil z zaostankom 1:14 osemnajsti.

Dva vzpona, ki bosta delala selekcijo

Letos bo pred njim 258,2 kilometra razgibane trase z več kot 5000 višinskimi metri. Skupaj s Primožem bosta osrednji slovenski železi v ognju za vrhunsko uvrstitev. "Seveda potrebujem najti nove cilje. Skušal bom ubraniti naslov na Dirki po Franciji. V kolesarstvu je tudi svetovno prvenstvo. Celo ta teden. To je moj naslednji cilj v prihodnjih dneh. Sicer pa bi rad zmagal Vuelto ali Giro. Izven kolesarstva pa bi rad tudi naredil nove korake," je Pogi dejal o naslednjih ciljih, ki jih ima pred seboj.

Na cestni dirki bosta dva vzpona, ki bosta delala selekcijo v devetih krogih v okolici Imole. Prvi je Mazzolano (2,8 km/5,9-odstotni naklon), drugi Cima Gallisterna (2,7 km/6,4-odstotni naklon). Na prvem bo najtežji del predstavljal prvi kilometer, na katerem bo maksimalni naklon 13 odstotkov. Na drugem bo približno polovica vzpona 10,9-odstoten, najtežji del pa bo imel tudi 14-odstotni naklon.

Razdalja, ki na treningih ni na programu

Prav na teh delih se bo delala selekcija. Kolesarji večkrat poudarjajo, da sami naredijo dirko težko. In ker so v igri medalje in ima vsaka reprezentanca svojo računico, lahko pričakujemo izjemno razburljivo dogajanje.

Za razliko od Toura, kjer so v ospredju za končno zmago hribolazci, je za cestno dirko na svetovnem prvenstvu krog favoritov izrazito širši. Na svoj račun bodo prišli tudi kolesarji, ki so dobri na klasikah. Vendarle gre za razdaljo, ki jo kolesarji vozijo zelo poredko ali skoraj nikoli.

Krog favoritov malo morje

Lani je denimo Pogačar pred prvenstvom v Yorkshireju izjavil, da v življenju še ni sploh prekolesaril tako dolge trase, kot jo je pozneje vozil na cestni dirki.

Dejstvo je, da je bil sicer Tour de France dobra priprava za svetovno prvenstvo, če nisi dirkal na generalno zmago, kot sta to naša dva junaka, ki sta izgubila ogromno moči in sta morala biti nenehno na trnih.

Julian Alaphilippe je eden od favoritov za zmago na nedeljski preizkušnji. Foto: Reuters

Belgijec Wout Van Aert, ki je Rogličev moštveni kolega pri Jumbo Vismi, je eden od osrednjih favoritov. Tu so še Julian Alaphilippe (Francija), ki je verjetno vzel Tour za pripravo na prvenstvo, Jakob Fuglsang (Danska), Marc Hirschi (Švica), izkušeni maček Alejandro Valverde (Španija), ki je pred dvema letoma v Innsbrucku pri 38-letih postal svetovni prvak, Michael Woods (Kanada), Michal Kwiatkowski (Poljska), domačina Diego Ulissi in Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet (Belgija) …