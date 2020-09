Foto: Reuters

Športna javnost se še vedno sprašuje, kako je mogoče, da je mladenič iz Slovenije pri še ne dopolnjenih 22 letih zmagal na Dirki po Franciji. Brez močne ekipe, na kakršno se je lahko oprl Primož Roglič, in z nerealnim kronometrom, na katerem je rojaka premagal za skoraj dve minuti.

🤩 Legendary finish up La Planche des Belles Filles! 🎬 Tune in for the 1 minute highlights of stage 20. #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/ICDe94iH14

"Maja je bil tako pripravljen, da sem mu mogel svetovati, naj teden dni preživi brez kolesa," je v pogovoru za Eurosport med drugim povedal fiziolog Iñigo San Millan, predavatelj na School of Medicine na univerzi v Koloradu, ki je v preteklosti pomagal tudi kolesarjem iz ekipe Garmin.

Pogačarja, ki je šele dan po koncu Toura dopolnil 22 let, odlikujejo tudi izredna zrelost in jekleni živci, je dodal vodja trenerskega štaba pri ekipi Emiratov.

When I did the 1st physiological test at the end of 2018, I knew we could be in front of one of the greatest cyclists of the decade. However, throughout these 2 years coaching him, I’ve realized that his head is as privileged as his mitochondria & he’ll be one of the greatest 👏 pic.twitter.com/iVJzA32EB5

Iñigo San Millan, vodja trenerskega štaba pri ekipi UAE Emirates, je navdušen nad Pogačarjevimi naravnimi predispozicijami. Foto: UAE Emirates Pogačarja je spoznal konec leta 2018, ko se je tudi sam pridružil ekipi Emiratov, Slovenec pa je takrat podpisoval svojo prvo pogodbo z ekipo svetovne serije.

"Takoj sem ugotovil, da je natanko tak, kot ga vidite na televiziji – fant z impresivnimi fiziološkimi parametri, združenimi z mentalnimi sposobnostmi Induraina (petkratnega zmagovalca Toura, op. p.)."

Razkril je, da je skrivnost Pogačarjeve izjemne regeneracije v njegovi krvi in da ga njegova telesna izraba ogljikovih hidratov, maščob in proteinov v kombinaciji z regeneracijo, v primerjavi z ostalimi elitnimi kolesarji postavlja na povsem drugo raven.

To je tudi razlog, da so se ga v ekipi odločili že v njegovi prvi sezoni na najvišji ravni, brez bojazni, da bi se fant izčrpal, vzeti na Dirko po Španiji. Tam naj bi zgolj okušal zahtevnost tritedenskih dirk, nato pa je šokiral in s tremi etapnimi zmagami pristal celo na zmagovalnem odru Vuelte.

Edina stvar, ki je San Millana skrbela, je bila njegova sposobnost spoprijemanja s pritiskom. Tudi tu se je skromni fant s Klanca pri Komendi odlično izkazal, saj se je po zaostanku v 18. etapi Vuelte, v kateri je zdrsnil z zmagovalnega odra in izgubil belo majico najboljšega mladega kolesarja, s fenomenalnim napadom in begom dva dni pozneje v predzadnji etapi s ciljem na Plataformo de Gredos znova zavihtel na zmagovalni oder.

Pogačar je že v predzadnji etapi lanske Vuelte pripravil presenečenje, ki ga je vrnilo nazaj na zmagovalni oder. Foto: zajem zaslona

Jeklene živce in neverjetno mirnost je znova potrdil v predzadnji etapi letošnjega Toura s ciljem na Planche des Belles Filles, ki je ocenjen kot vzpon prve kategorije. Deklasiral je konkurenco in Primožu Rogliču slekel rumeno majico.

"Lahko ste ga videli pred kronometrom. Bil je povsem sproščen, nikoli ne izgubi živcev," je dejal San Millan.

Razkril je še, da Pogačar na drugem delu kronometra, ki ga je odpeljal s cestnim kolesom, ni bil opremljen z merilcem moči, ampak se je zanašal izključno na svoj občutek in informacije iz spremljevalnega avtomobila, od koder ga je spodbujal glavni športni direktor pri ekipi UAE Emirates Allan Peiper.

🤩 Une étape dont on se souviendra longtemps ! 💪 Le duel des Slovènes nous a offert un final exceptionnel ! 🔊 Montez le son et profitez du résumé de cette folle étape 20 ! #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/VFL7bRcZ5L

Na kronometer so se pripravljali kar dva meseca in pol



Ni skrivnost, da so se pri ekipi Emiratov na edini kronometer na letošnjem Touru zelo temeljito pripravljali. Vseskozi so se zavedali, da je to lahko točka preobrata, in niso se motili.



Foto: Reuters

Traso kronometra sta si glavni športni direktor Peiper in Pogačar v preteklih mesecih ogledala dvakrat. Peiper sam v juniju in julija še s Tadejem ter trikratnim svetovnim prvakom v kronometru v kategoriji do 23 let Mikkelom Bergom. Medtem ko je Slovenec traso tipal na kolesu, ga je glavni športni direktor, ki je tudi s kolesom prevozil celotno traso, kar je pomagalo pri pripravi taktike in nastavitev kolesa, spodbujal iz avtomobila ter ga obveščal o časovnici.

Po besedah, športnega direktorja pri Emiratih, so se na predzadnjo etapo Toura pripravljali kar dva meseca in pol. "V projekt so bili vključeni vsi, od mehanikov, trenerjev, tehnikov, športnih direktorjev, res vseh," je povedal za Velonews.

V ekipi so se tudi zavedali, da je lahko odločilni moment menjava kolesa, ki so jo pilili že na slovenskem državnem prvenstvu, kjer je Pogačar Rogliča premagal za pičlih devet sekund.

Menjavo kronometrskega kolesa za lažje cestno kolo je opravil mehanik Vasile Morari in delo opravil brezhibno.