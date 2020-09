Dopinški škandal brez dopinga?

Kolumbijski kolesar Nairo Quintana, član ekipe Arkéa-Samsic, ki se je na Dirki po Franciji znašel sredi preiskave v zvezi z uporabo prepovedanih snovi, je v izjavi za javnost sporočil, da nima česa skrivati in da v njegovi hotelski sobi v mestu Les Alluesv v bližini Meribela, kjer so kolesarji bivali po koncu kraljevske etape s ciljem na Col de la Loze na letošnjem Touru, uslužbenci Urada za okolje in zdravje niso našli ničesar spornega.

Kot je zapisal v obsežni izjavi za javnost, je prostovoljno odgovarjal na vsa vprašanja preiskovalcev in večkrat poudaril, da nima česa skrivati, ter dodal, da ni obtožen nobenih nezakonitih dejanj.

"Jaz, Nairo Quintana, sem že celotno športno kariero čist kolesar in imam brezhiben biološki potni list. Želim, da je jasno javnosti, navijačem in vsem preostalim spremljevalcem kolesarstva, da nikoli v svoji karieri – ne v mladinski, ne v kategorijah pod 23 let in ne v profesionalni karieri – nikoli nisem uporabljal prepovedanih substanc za izboljševanje športnih predstav in nikoli nisem izdal zakonitosti športa," je zapisal 30-letni Kolumbijec, ki je letošnji Tour končal na zanj skromnem 17. mestu.

Državna tožilka Dominique Laurens je sicer sporočila, da so v hotelski sobi ekipe Arkéa-Samsic našli številne zdravstvene produkte, vključno z zdravili, ..., in metodo, ki bi jo lahko opredelili kot doping. Odkrili naj bi tudi injekcijsko opremo, s katero že vse od leta 2011 lahko razpolagajo zgolj zdravniki in ne kolesarji sami.

Quintana, zmagovalec Gira in Vuelte in drugi na Touru, je vse nepravilnosti zanikal in sporočil, da je francoska policija zasegla povsem zakonite vitaminske nadomestke, "ki francoskim oblastem morda niso znane" in ne dopinških snovi.

Preberite še: